Va in archivio con la miglior prestazione assoluta di Alex Marquez il turno di pre-qualifiche del Gran Premio del Portogallo 2026, penultima tappa stagionale del Mondiale MotoGP. Il catalano del team Gresini ha sfiorato il record della pista a Portimao, completando un ottimo time-attack in 1’37″350 e fermandosi a poco più di un decimo dal primato di suo fratello Marc (firmato nel 2023 con la Honda).

Alex ha preceduto di 82 millesimi un’altra Ducati GP26, quella del team VR46 guidata dal romano Fabio Di Giannantonio, che si conferma un possibile protagonista del weekend lusitano. Terzo posto a 172 millesimi dalla vetta per Marco Bezzecchi, probabilmente il più competitivo del lotto anche al pomeriggio senza riuscire però a mettere insieme un giro perfetto nella simulazione di qualifica.

Il romagnolo dell’Aprilia resta comunque l’uomo da battere in termini di passo verso la Sprint e soprattutto in gara, mentre alle sue spalle troviamo in classifica la KTM ufficiale del solido Pedro Acosta (quarto a 0.255) e la Honda LCR del francese Johann Zarco (quinto a 0.258). Turno discreto ma non eccezionale per Marc Marquez, sesto a 0.278 con la Ducati Factory pagando dazio soprattutto nel T4.

Accedono direttamente al Q2 anche Brad Binder su KTM, Fermin Aldeguer su Ducati e le Aprilia di Raul Fernandez e Jorge Martin. Il campione del mondo MotoGP 2024 ha fatto tanta fatica anche al pomeriggio, salvandosi per il rotto della cuffia (un decimo di margine sul primo degli esclusi, Ai Ogura) nonostante un gap tutto sommato non esagerato rispetto al primo della classe (408 millesimi).

CLASSIFICA PRE-QUALIFICHE GP PORTOGALLO MOTOGP 2026

1. Alex MARQUEZ (Ducati) 1:37.350

2. Fabio DI GIANNANTONIO (Ducati) +0.082

3. Marco BEZZECCHI (Aprilia) +0.172

4. Pedro ACOSTA (KTM) +0.255

5. Johann ZARCO (Honda) +0.258

6. Marc MARQUEZ (Ducati) +0.278

7. Brad BINDER (KTM) +0.297

8. Fermin ALDEGUER (Ducati) +0.320

9. Raul FERNANDEZ (Aprilia) +0.351

10. Jorge MARTIN (Aprilia) +0.408

11. Ai OGURA (Aprilia) +0.509

12. Enea BASTIANINI (KTM) +0.653

13. Diogo MOREIRA (Honda) +0.756

14. Jack MILLER (Yamaha) +0.790

15. Fabio QUARTARARO (Yamaha) +0.912

16. Jake DIXON (Honda) +1.041

17. Luca MARINI (Honda) +1.325

18. Alex RINS (Yamaha) +1.342

19. Franco MORBIDELLI (Ducati) +1.602

20. Pol ESPARGARO (KTM) +1.746

21. Augusto FERNANDEZ (Yamaha) +1.942

22. Iker LECUONA (Ducati) +2.016