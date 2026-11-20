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ascha Zverev completa un girone perfetto alle ATP Finals di Torino, nonostante il dolore alla caviglia. Il numero 1 del mondo, sempre più vicino ai 10.000 punti ATP, si vede annullare cinque match point consecutivi prima di riuscire a fermare anche Arthur Fils.
I medici danno il via libera a Carlos Alcaraz, atteso oggi alle 14 dalla sfida con Flavio Cobolli.
Matteo Berrettini, convocato per la finale di Coppa Davis: l’Italia si prepara all’appuntamento che può valere la quarta insalatiera di fila.
Ne parliamo a TennisMania, in diretta alle 10:30 sul canale YouTube di OA Sport. Vi aspettiamo con le vostre domande e i vostri commenti!
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