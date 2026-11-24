SIAMO IN DIRETTA! Matilde Munarini è ospite di Volley Night! 🏐

È una delle centrali più talentuose della pallavolo italiana, e stasera è con noi. Nella nuova puntata di Volley Night, condotta da Luciano de Gregorio con Laura Partenio e Paolo Cozzi, ospitiamo Matilde Munarini, centrale della UYBA Layca Cioccolato Busto Arsizio.

💬 La diretta la fate anche voi! Scrivete nei commenti: fate le vostre domande a Matilde e ai nostri ospiti e dite la vostra sul weekend. Le leggiamo in diretta!

🌟 Da Conegliano a Busto Arsizio. Munarini ha fatto vedere il suo talento all’Imoco Conegliano. Ora a Busto Arsizio è alla prima stagione da titolare in Serie A1, e la centrale classe 2004 ha già fatto ottime cose in questo inizio di campionato.

🏐 Il weekend di volley. Commentiamo anche la giornata di campionato. In Serie A1 femminile Conegliano vince il big match contro Milano. In SuperLega Perugia e Civitanova continuano a vincere e restano imbattute.

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