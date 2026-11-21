Il derby Macerata-Vallefoglia visto da due liberi, il ritorno di Matteo Zamagni a Pineto da ex e un nuovo volto per la Pallavolo Macerata. Mario Di Iorio conduce una nuova puntata di A Tutto Volley, con quattro interviste tra Serie A2 maschile e Serie A1 femminile.

🎙️ Daniel Rubin Frage, nuovo acquisto della Pallavolo Macerata, racconta il suo percorso tra Germania e Italia e l’inizio della sua avventura nelle Marche. Matteo Zamagni, centrale della Yuasa Battery Grottazzolina, presenta una trasferta speciale: torna a Pineto, dove ha giocato nelle ultime due stagioni.

In Serie A1 femminile, il derby tra Cbf Balducci Hr Macerata e Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia ha due punti di vista, entrambi dalla seconda linea: quello di Chiara De Bortoli, libero di Vallefoglia, e quello di Melissa Tesi, libero di Macerata.

▶️ Guarda la puntata su OA Sport TV e dicci nei commenti: chi parte favorito nel derby marchigiano?

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