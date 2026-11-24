Dall’oro mondiale nel due senza pesi leggeri alla vittoria in Coppa del Mondo con l’otto azzurro. Alfonso Scalzone racconta il suo percorso nel canottaggio, l’esperienza di Parigi 2024 vissuta da riserva, le difficoltà e le ripartenze, ma anche il valore del gruppo e il desiderio di conquistare un posto da protagonista ai Giochi Olimpici. Una storia di ambizione, sacrificio e voglia di continuare a remare verso nuovi traguardi. 🇮🇹

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