ALEX VINATZER E LE ANTICHE LACUNE

Se a Levi era stato impeccabile nella seconda manche, senza commettere alcun errore tipico del passato, a Gurgl è uscito dopo pochissime porte. A seguito di un improvviso arretramento di busto, ha aperto le spalle, gli sci sono schizzati in avanti ed è finito lungo in curva a destra sulla dorsale a sfavore. A quel punto, dovendosi inclinare per sbarrare la strada al deragliamento, ha ecceduto toccando con lo scarpone. Ma l’uscita nasce dalla distensione improvvisa di busto proprio come accadeva in passato.

5 AZZURRI SU 7 NEANCHE AL TRAGUARDO: SFOLTIRE IL CONTINGENTE, VISTO IL LIVELLO, SAREBBE UNA BUONA SOLUZIONE?

Ragionando in questo modo, dovresti portare davvero due o tre atleti al massimo. Su questo non sono d’accordo: i posti ci sono, tanto vale provare ad insistere. Kastlunger si è qualificato, evidenziando quello che è da anni il suo livello: un atleta che, ogni tanto, riesce a finire in zona punti. L’unico che sembra avere delle potenzialità è Saccardi, mentre gli altri, per adesso, sono a zero. Sciano male, senza reattività ed al minimo contrattempo sono in balìa dello sci.

BRAATHEN NON È HIRSCHER: DIFFICILE IMPENSIERIRE ODERMATT

Ma anche se fosse Hirscher, non basterebbe. Odermatt, gareggiando in discesa, superG e gigante, sbaglia pochissimo. Braathen invece, puntando solo su gigante e slalom, è soggetto alla aleatorietà dello slalom stesso. Se Odermatt non ha problemi fisici, non c’è storia.

LARA COLTURI GAREGGIA PER L’ALBANIA, MA IN UNA INTERVISTA A ‘REPUBBLICA’ HA CHIESTO IL SUPPORTO DEI TIFOSI ITALIANI

Ho letto che vorrebbe lo stesso supporto di Sinner ed Antonelli, ma è un paragone che non regge. Quando Antonelli vince la gara, si mette sempre addosso la bandiera tricolore e sul podio c’è l’inno d’Italia, non quello albanese. Nel tennis esiste un’unica competizione per Nazionali, la Coppa Davis, e Sinner l’ha vinta due volte, sventolando il tricolore. Non poteva certo succedere la stessa cosa quando Lara Colturi ha vinto a Gurgl. Cambiare nazionalità e poi chiedere il tifo degli italiani sarebbe come volere la botte piena e… la moglie ubriaca! L’immenso Marc Girardelli, austriaco in forze al Lussemburgo, non era di certo supportato dagli austriaci, semmai ignorato!!!

IL NUOVO PRESIDENTE FEDERALE FAREBBE BENE A PROVARE A RIPORTARE LARA COLTURI IN ITALIA?

Sono contrastato. Certo, sportivamene sarebbe bello che corresse per l’Italia. Però il mio dubbio è etico: se hai scelto di gareggiare per l’Albania, facendo un errore a mio avviso imperdonabile, allora è giusto che tu rimanga con l’Albania. Peraltro c’è l’ulteriore smacco che sua madre ha vinto le Olimpiadi per l’Italia. Quindi sarei propenso a rispondere ‘no, grazie’, seppur personalmente dispiaciuto.

ANNA TROCKER DEVE INSISTERE IN COPPA DEL MONDO O TORNARE IN COPPA EUROPA?

Trocker ormai ha scavallato il livello della Coppa Europa e deve farsi le ossa in Coppa del Mondo. Pian piano imparerà a fare meno errori e troverà più fiducia. Il talento non le manca, questo è fuori discussione. Ritengo che sia la nostra giovane più dotata. Questo è il tempo di fare la gavetta, senza demoralizzarsi. Bisogna lasciarle tutto il tempo possibile, senza metterle alcuna pressione: deve scoprire i suoi limiti.

GOGGIA PROSSIMA AL RIENTRO, BUONE NOTIZIE ANCHE DA BRIGNONE

Goggia torna a Killington e vedremo a che punto sarà fisicamente. Ci vorrà un po’ di tempo, auguriamoci che stia benissimo al più presto. Brignone sentirà le sue sensazioni sulla neve e deciderà. Dopo la fantasmagorica storia dell’anno scorso, io non mi pronuncio più. Qualunque cosa deciderà, la aspetteremo a braccia aperte.

LE PUNTATE PRECEDENTI DELLA ‘SCODATA’ DI DE CHIESA