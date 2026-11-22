Milano-Conegliano, nove vittorie a testa e il primo posto in palio. Domenica 22 novembre alle 18.00, segui su OA Sport TV la diretta di Volley Night Match Live con Simona Bastiani, Lidia Bonifazi e Pino Lorizio. All’Unipol Forum di Assago, Numia Vero Volley Milano e Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano chiudono la decima giornata di Serie A1 femminile con lo scontro al vertice.

Paola Egonu contro Isabelle Haak è il duello più atteso, ma la sfida passa anche dalla ricezione e dal gioco al centro. Milano può contare sulla crescita di Khalia Lanier e sul muro di Anna Danesi; Conegliano arriva con i 10 ace messi a segno a Bergamo e la capacità di trovare soluzioni anche negli scambi più lunghi. Chi riuscirà a tenere in gioco le centrali quando il servizio avversario allontanerà la ricezione dalla rete?

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