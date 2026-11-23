SORPASSI A RAFFICA A LAS VEGAS! Ma il caso Ferrari fa parlare di più. Giorgio Piola dice che …
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l Gran Premio di Las Vegas ci ha regalato probabilmente lo spettacolo più bello di questa stagione con il regolamento 2026: sorpassi continui, duelli ravvicinati e manovre di grande precisione. Insieme a Giorgio Piola vediamo cosa è successo domenica. In studio Luca Preti
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