Benvenuti a una nuova puntata di RUN2U (Episodio 49 – Stagione 2026)!

In questa puntata speciale facciamo un viaggio dietro le quinte del grande mezzofondo e della maratona insieme a una delle figure tecniche più autorevoli e vincenti dell’atletica italiana: Massimo Pegoretti.

Ex atleta azzurro di livello internazionale (con personali da 3:36 sui 1500m e 13:35 sui 5000m) e oggi allenatore guida delle Fiamme Azzurre, Pegoretti è l’uomo che dal 2011 ha plasmato e guidato la crescita di Yeman Crippa, accompagnandolo dai primi passi in pista fino a diventare l’uomo dei record italiani su tutte le distanze, dai 3.000 metri fino alla maratona.

In questa intervista esclusiva, coach Pegoretti ci apre le porte del suo metodo di allenamento: dall’intuito pedagogico degli esordi (quando usava il calcio-tennis per non far scappare un giovane Crippa dalla corsa) alla gestione scientifica dei ritmi, dei volumi di carico (fino a 190 km settimanali) e degli stages d’altura a Iten, in Kenya.

Inoltre come sempre, proseguiremo con i preziosi consigli di Lorenzo Lotti nella sua rubrica #SEMPREDICORSA; il “Dalla Pancia della Gara” con video dagli appassionati e amici del running, e le “Scelte per voi”, oltre ai tanti highlights inviati dagli organizzatori.

Non dimenticare di mandare i tuoi video a sabrinarun2u@gmail.com!

Ti aspettiamo in diretta ogni mercoledì alle 20.30 con grandi nomi del panorama nazionale, e ogni venerdì alle 21.00 con ospiti esperti, racconti di gare e curiosità.

In onda su RETE 8 (canale 81) in chiaro in TV ogni lunedì alle ore 21:00 circa.

Prima parte: uno spazio speciale dedicato all’Atleta della settimana.

Seconda parte: a seguire, un approfondimento completo su tutto ciò che è accaduto durante la settimana nel mondo dell’atletica leggera e del running.

Run2u è il format che mette al centro le storie, le persone e la passione per la corsa, andando oltre i cronometri e i numeri.

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