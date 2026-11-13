Italia ancora vittoriosa contro la Francia! L’U21 espugna Laval in amichevole

Il biglietto per la fase finale dell’Europeo era già in tasca per entrambe, ma l’Italia di Silvio Baldini cercava a Laval un test di livello massimo. Era il ventitreesimo confronto diretto, con il bilancio storico in perfetta parità, e ha aperto la finestra amichevole di novembre, che proseguirà lunedì a Livorno contro il Belgio. Il ct azzurro aveva chiesto ai suoi leggerezza ed entusiasmo, senza pressioni.

Dopo le defezioni del raduno di Tirrenia (Ndour, Calvani, Cichella e Vavassori) erano arrivate le convocazioni dell’ultimo minuto di Zeroli e D’Uffizi. Davanti c’era la Francia di Baticle, a sua volta già qualificata e dotata di un notevole potenziale offensivo. Gli azzurrini hanno sbancato grazie ai gol di Francesco Camarda e Luca Lipani, rendendo vana la realizzazione di Versini.

CRONACA FRANCIA-ITALIA

PRIMO TEMPO – L’Italia parte con personalità. Già al 3′ costruisce da calcio d’angolo uno schema sull’asse Lipani-Dagasso, che si spegne con un pallone fuori dopo una deviazione. La Francia risponde al 7′ con Ugochukwu, il più alto di tutti sul corner da destra: il colpo di testa, però, non inquadra la porta di Palmisani, e a farne le spese è la difesa azzurra, colta in ritardo sull’elevazione. Al 10′ Lipani si libera al limite e calcia di destro, ma in equilibrio precario e senza precisione: la conclusione termina larga. Al 13′ è Cacciamani a rendersi pericoloso, con un’incursione in area e un sinistro respinto con il corpo da Patouillet. Sugli sviluppi dell’angolo successivo, Amatucci prova da fuori e non va lontano dal bersaglio. Il momento migliore dei transalpini arriva al 15′, con la giocata di Gomis: tunnel al diretto avversario e destro che, con traiettoria esterna, finisce largo. L’esterno offensivo francese è, fino a quel punto, l’uomo più insidioso della partita. Al 26′ l’Italia sembra passare: l’azione è ottima, il cross di Dagasso è perfetto e Camarda finalizza, ma la bandierina del secondo assistente segnala la posizione di fuorigioco e il gol viene annullato. Il punteggio resta sullo 0-0. Al 38′ Camarda va ancora vicinissimo alla rete: Cacciamani punta l’avversario e serve l’attaccante di scuola Milan, che in scivolata non riesce a spingere il pallone in rete a porta sguarnita, e la sfera si ferma a un passo dal palo. Prima dell’intervallo, al 45′, la Francia risponde con il sinistro insidioso di Ugochukwu, neutralizzato dalla parata in controtempo di Palmisani, portiere del Frosinone.

SECONDO TEMPO – La ripresa si apre con l’Italia in possesso e subito un’occasione: Fini, di testa, spreca una grande opportunità senza approfittare dell’uscita a vuoto del portiere avversario. Il vantaggio arriva al 54′. Dagasso si inserisce tra le maglie della retroguardia francese e serve Camarda, solissimo: a tu per tu con Patouillet, l’attaccante non sbaglia e firma l’1-0 con un destro in scivolata. La Francia reagisce con forza e pareggia al 61′: Versini scavalca Palmisani in uscita con un pregevole pallonetto e fissa l’1-1. Baldini dà una scossa alla squadra con un triplo cambio al 62′: escono Amatucci, Cacciamani e Camarda, entrano Faticanti, Inacio ed Ekhator. Le sostituzioni pagano subito. Al 68′ l’Italia torna avanti con il destro chirurgico del capitano Lipani, che infila Patouillet per il 2-1. Nel frattempo, al 66′, la Francia aveva avuto una chance con Belocian, che di testa sulla punizione aveva sfiorato il gol da sette metri. Al 72′ Baldini richiama in panchina Dagasso e Fini e inserisce Berti e Cherubini. Nel finale i transalpini spingono alla ricerca del pareggio. Al 79′ Tabibou va a un passo dal 2-2, ma a tu per tu con Palmisani calcia fuori. All’84′ il portiere azzurro firma il miracolo: sulla punizione di Mbappé Jr, si supera e ci arriva all’ultimo istante, all’altezza della linea di porta. Dopo tre minuti di recupero, l’arbitro fischia la fine.