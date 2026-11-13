L’Ekipe Orizzonte Catania sfida l’Olympiacos campione d’Europa. Nella puntata del 13 novembre di Waterpolo Preview, Chiara Tabani presenta il big match di Champions League di pallanuoto femminile alla Comunale di Nesima, nel secondo turno della fase a gironi che vede impegnate quattro squadre italiane.

L’universale dell’Orizzonte fa il punto sul momento della formazione allenata da Martina Miceli e spiega perché il gioco di squadra sarà decisivo contro le greche. In chiusura, spazio al Setterosa, atteso dalla Division I di World Cup dal 14 al 19 dicembre.

🤽‍♂️ Nella settima giornata di Serie A1 maschile spicca il derby siciliano Telimar-CC Ortigia: i palermitani cercano conferme dopo la vittoria di Chiavari, mentre gli aretusei sono una delle rivelazioni di questo avvio di campionato. Le battistrada Pro Recco e AN Brescia giocano in trasferta: per la Recco c’è il derby ligure con l’Iren Genova Quinto.

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