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Dall’oro ai World Games e agli Europei 2026 all’argento mondiale di Asunción: Micol Mills racconta il percorso con Tommaso Cortini, la pressione di essere tra i favoriti e la voglia di tornare a vincere. Tra sacrifici, studio e ambizioni, il dietro le quinte di una giovane campionessa.
#MicolMills #PattinaggioArtistico #WorldSkateGames #PattinaggioARotelle #FOCUS conduce Alice Liverani
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