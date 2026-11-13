Dall’oro ai World Games e agli Europei 2026 all’argento mondiale di Asunción: Micol Mills racconta il percorso con Tommaso Cortini, la pressione di essere tra i favoriti e la voglia di tornare a vincere. Tra sacrifici, studio e ambizioni, il dietro le quinte di una giovane campionessa.

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