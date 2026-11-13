Nuova intervista su Beach Zone!

Simona Bastiani ha incontrato Luca La Rosa, tecnico della BVT, fresca vincitrice della Coppa per società della CEV.

Con lui abbiamo parlato di: ✅ La vittoria della Coppa CEV ✅ La collaborazione con Paolo Nicolai e la partecipazione della coppia azzurra Borraccino-Viscovich ✅ Raul Acerbi e la sua convocazione in Nazionale seniores ✅ I progetti futuri della società

Guarda l’intervista completa sul canale YouTube di OASport 👉 [link]

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