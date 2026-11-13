Emma Virginia Menicucci firma il secondo tempo italiano di sempre nei 100 stile libero: 52”06 e pass per i Mondiali di Pechino. Nella puntata serale di Swim Zone, Alessia Polieri, Sofia Altavilla ed Enrico Spada commentano in diretta le finali della seconda giornata degli Assoluti di nuoto in vasca corta a Riccione.

Un centesimo decide i 100 stile libero maschili: Carlos D’Ambrosio vince in 46”41 davanti a Lorenzo Zazzeri. Nei 50 dorso Lorenzo Mora e Michele Lamberti conquistano oro e argento in 22”75 e 22”79, entrambi sotto il limite per Pechino. Centra lo standard anche Sara Franceschi nei 400 misti con 4’29”12.

Benedetta Pilato fa doppietta nella rana: dopo i 100 vince anche i 50 in 29”38. Nella gara maschile si impone Simone Cerasuolo in 25”81. Negli 800 stile libero Simona Quadarella vince in 8’08”84, mentre Luca De Tullio allunga nel finale e chiude in 7’33”55 davanti a Francesco Volpe, al personale con 7’36”67.

Spazio anche ai titoli di Anita Gastaldi nei 100 farfalla (57”38), Andrea Camozzi nei 200 farfalla (1’51”18), Giulia D’Innocenzo nei 100 dorso (57”56) e Simone Spediacci nei 400 misti (4’03”44). Nei 200 farfalla, Giacomo Carini saluta l’agonismo con il quinto posto.

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