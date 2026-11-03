Wushu, Lorenzo Armani fuori dalla zona medaglie nel Taijiquan alle Olimpiadi Giovanili

Dopo due giornate dedicate alle fasi preliminari, quest’oggi si sono disputate presso il Padiglione C del Dakar Expo Center tutte le finali del wushu valevoli per le Olimpiadi Giovanili di Dakar 2026, quarta edizione estiva della manifestazione a cinque cerchi riservata agli under 18 che torna nella versione estiva (per la prima volta in Africa) dopo un’assenza di otto anni dovuta alla pandemia e a rinvii vari.

L’Italia è rimasta fuori dal podio con Lorenzo Armani, unico rappresentante azzurro impegnato nelle finali odierne, che non è andato oltre il settimo posto nel Taijiquan – Taijisham con un punteggio combinato di 17.956. Oro ad Hong Kong con Hao Ran Poon (18.720) davanti al vietnamita Khac le Hoang Nguyen (18.692) e al giapponese Shiki Kawamura (18.663), mentre la gara femminile ha visto imporsi la singaporiana Ng Zhe Nin con 18.713 punti davanti alla taiwanese Chu Yu En (18.499) e alla tedesca Mia Zhuo (18.482).

Nel Changquan – Gunshu maschile ha trionfato il cinese Lin Yilei con 18.796 punti davanti all’indonesiano Asael Rondonuwu (18.709) e all’iraniano Arash Pahali (18.603), mentre nella prova femminile si è imposta l’egiziana Sondos Sonbol con 18.660 precedendo la venezuelana Valeria Dudamel Alvarado (18.199) e l’indiana Lanchenbi Rajkumari (18.039).