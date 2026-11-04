Olimpiadi Giovanili 2026 oggi in tv: orari 4 novembre, streaming, italiani in gara

La quarta edizione delle Olimpiadi Giovanili proseguirà a Dakar, in Senegal, oggi, mercoledì 4 novembre: si assegneranno altre nove medaglie d’oro, distribuite tra nuoto (6), beach volley (2) e skateboard (1).

Meno numerosa, rispetto alle scorse giornate, la presenza italiana: sono già certe di una medaglia nel beach volley femminile Margherita Coretti e Micol Lafuenti, opposte nella finale per l’oro alle neerlandesi Jara Both e Matilda de Groot, infine nello skateboard Alessandro Mudu cerca l’accesso all’ultimo atto nello street maschile.

La diretta tv delle Olimpiadi Giovanili 2026 sarà prevista dalle ore 14.00 alle ore 14.50 su Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà affidata per tutte le gare della manifestazione ad Olympic Channel, a HBO Max e Discovery Plus per nuoto, beach volley e futsal, e dalle ore 14.00 alle ore 14.50 a Rai Play.

CALENDARIO OLIMPIADI GIOVANILI 2026

Mercoledì 4 novembre

10:00 Badminton, singolare maschile, quarti di finale

11:00 Futsal maschile, fase a gironi

11:00 Tennistavolo, singolare maschile e femminile, quarti di finale

11:50 Badminton, singolare femminile, quarti di finale

12:00 Nuoto, batterie

12:00 Beach volley femminile, finale per il bronzo

13:00 Beach volley maschile, finale per il bronzo

13:45 Skateboard, street maschile, heat 1

14:43 Skateboard, street maschile, heat 2

15:00 Beach volley femminile, finale per l’oro

15:30 Badminton, singolare maschile, semifinali

16:00 Beach volley maschile, finale per l’oro

16:00 Nuoto, finali (50m stile libero F e M, 200m misti F e M, 50m farfalla F e M)

17:00 Skateboard, street maschile, finale

17:40 Badminton, singolare femminile, semifinali

ITALIANI IN GARA OLIMPIADI GIOVANILI 2026

Mercoledì 4 novembre

13:45 Skateboard, street uomini: batteria 1 (Alessandro Mudu)

14:43 Skateboard, street uomini: batteria 2 (ev. Alessandro Mudu)

15:00 Beach volley, finale per l’oro donne: Margherita Coretti/Micol Lafuenti-Jara Both/Matilda de Groot (Paesi Bassi)

17:00 Skateboard, street uomini: finale (ev. Alessandro Mudu)

PROGRAMMA OLIMPIADI GIOVANILI 2026: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD (14.00-14.50).

Diretta streaming: Rai Play (14.00-14.50), HBO Max e Discovery Plus (nuoto, beach volley e futsal), Olympic Channel (tutte le gare).

Diretta Live testuale: OA Sport.