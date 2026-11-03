Olimpiadi Giovanili 2026: a Dakar nel rugby seven femminile vince il Kenya

Si sono conclusi a Dakar i tornei di rugby seven delle Olimpiadi giovanili e dopo il successo francese tra i maschi a trionfare tra le donne è, un po’ a sorpresa, il Kenya. Le keniote, infatti, hanno battuto l’Australia in finale dopo un overtime, conquistando la medaglia d’oro davanti alle australiane e al Madagascar.

La seconda giornata olimpica aveva visto andare in scena la fase a gironi del torneo di rugby Seven femminile. Il girone A ha visto l’Australia chiudere con tre vittorie su tre e staccare il pass per le semifinali. Alle sue spalle e qualificato il Kenya, che ha vinto le sfide con Cina e Senegal. Nel girone B, invece, sfide più equilibrate e dalle quali escono due nazionali non proprio ovali, come Cechia e Madagascar, che eliminano Usa e Spagna e staccano i pass per le semifinali.

Le semifinali, dunque, hanno visto scontrarsi Australia-Cechia e Madagascar-Kenya. E la prima semifinale ha visto l’Australia imporsi al termine di un match equilibrato, con le pacifiche che sono partite forti – andando sul 12-0 – ma poi vedendo la Repubblica Ceca accorciare fino al 12-10 al riposo. Nella seconda metà del match, però, basta una meta alle australiane per chiudere il discorso sul 19-10. Nella seconda partita, invece, basta un tempo al Kenya per scavare il solco decisivo, con due mete non trasformate, mentre nel secondo tempo un botta e risposta fissa il punteggio sul 15-5 che vale un posto in finale.

La finale, dunque, è il remake di gara 3 della fase a gironi con l’Australia che affronta il Kenya. Partono meglio le australiane, subito in meta con Mackay, ma risponde il Kenya che trova la marcatura con Hido per il 5-5 con cui si va al riposo. È Buchanan a riportare l’Australia avanti sul +7, con le keniote che a tempo quasi scaduto vanno in meta con Kerubo per il nuovo pareggio e portando il match all’overtime. E nei supplementari è la meta di Chemtai a chiudere il discorso, con il Kenya che si impone 17-12.