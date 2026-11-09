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LIVE Olimpiadi Giovanili 2026, lunedì 9 novembre in DIRETTA: Canape trionfa nel salto in lungo, ginnaste fuori dal podio

Pubblicato

17 minuti fa

il

Per approfondire:
Giochi Olimpici Giovanili 2026
Giochi Olimpici Giovanili 2026 / IPA Sport

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Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Giovanili di Dakar 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale della manifestazione: tutti i risultati delle gare di oggi, lunedì 9 novembre, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla.

IL PROGRAMMA DI LUNEDI’ 9 NOVEMBRE E GLI AZZURRI IN GARA

SALUTI

Termina qui la decima giornata di gare ai Giochi Olimpici giovanili di Dakar 2026. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire questa giornata insieme a noi e vi diamo appuntamento a domani. Buona serata!

BOXE

Vittoria per Yevanhelina Petruk! L’ucraina batte 3-2 Besma Bahri ed è l’ultima semifinalista dei 57 kg

BOXE

Petruk ribalta il punteggio nel secondo round. Dopo due terzi di gara quattro giudici sono in parità, mentre uno vede Bahri avanti

BOXE

Nel primo round quattro giudici su cinque hanno premiato Bahri su Petruk

BOXE

Manca solamente l’ultimo quarto di finale dei -57 kg al termine di questa giornata delle Olimpiadi Giovanili. A sfidarsi saranno Besma Bahri e Yevanhelina Petruk

BOXE

Vittoria per Tursyngali che batte 5-0 Boiro ed avanza in semifinale nei -57 kg

BOXE

Nel secondo round Tursyngali viene preferita da tutti e cinque i giudici

BOXE

Tursyngali avanti 4-1 nel primo round contro Boiro

BOXE

Iniziata la sfida tra Boiro e Tursyngali

BOXE

Ora in programma la sfida tra Khadidiatou Boiro e Aknur Tursyngali, terzo quarto di finale dei -57 kg

BOXE

Kiss batte Carrion 5-0 ed è la seconda semifinalista dei -57 kg

BOXE

Kiss meglio di Carrion anche nel secondo round. Ungherese che sembra essere in controllo del match

BOXE

Kiss è avanti contro Carrion dopo il primo round

GINNASTICA ARTISTICA

Questa la classifica ufficiale della finale a squadre femminile:

1 CHN People’s Republic of China 107.798
2 JPN Japan 107.564 0.234
3 FRA France 105.231 2.567
4 ITA Italy 100.296 7.502
5 EGY Egypt 93.730 14.068
6 ROU Romania 93.497 14.301
7 AUS Australia 91.263 16.535
8 CZE Czechia 89.863 17.935

BOXE

Ora in corso la sfida tra Melissa Carrion e Zsofia Csenge Kiss, secondo quarto di finale dei -57 kg

GINNASTICA ARTISTICA

ORO PER LA CINA!! Ziyan Chen ottiene 12.200 punti al corpo libero e porta il titolo alla propria nazionale per appena 0.234 punti

BOXE

Vittoria per Sara Campos ai danni di Marin Golzadeh

GINNASTICA ARTISTICA

Xie Guying ottiene 12.833. La Cina ha bisogno di 11.966 punti con l’esercizio di Ziyan Chen al corpo libero

GINNASTICA ARTISTICA

Nanami Toga ottiene 13.100 punti. Il Giappone totalizza 25.966 punti al corpo libero e prova a mettere pressione alla Cina

GINNASTICA ARTISTICA

Clarissa Rinaldi chiude questa finale ottenendo 13.233 punti al volteggio con una difficoltà di 4.200 ed un’esecuzione di 9.033. Le azzurre chiudono fuori dal podio

GINNASTICA ARTISTICA

Yume Minamino realizza 12.866 punti al corpo libero. Ricordiamo che Giappone e Cina si stanno giocando l’oro

GINNASTICA ARTISTICA

Dalila D’Aniello realizza 12.666 punti con una difficoltà di 4.200 ed un’esecuzione di 8.466

GINNASTICA ARTISTICA

Lilou Marliac ottiene 13.100 punti, Louane Plisson ne realizza 13.333.

GINNASTICA ARTISTICA

Nella quarta rotazione Francia ed Italia si esibiranno al volteggio, mentre Giappone e Cina al corpo libero

GINNASTICA ARTISTICA

Dopo tre rotazioni la Cina è al comando della classifica con 82.765 punti davanti a Giappone (81.598), Francia (78.798) ed Italia (74.397)

GINNASTICA ARTISTICA

Esercizio fantastico anche per Ziyan Chen che ottiene 14.266 e porta la Cina al comando di questa finale

GINNASTICA ARTISTICA

Fantastico esercizio di Qi Zhong alla sbarra! La cinese ottiene 14.100 con un’esecuzione di 8.300 ed una difficoltà di 5.800

GINNASTICA ARTISTICA

Fantastico esercizio di Qi Zhong alla sbarra! La cinese ottiene 14.100 con un’esecuzione di 8.300 ed una difficoltà di 5.800

BOXE

Khakh batte Masaba ed è l’ultima atleta ad accedere alle semifinali dei -51 kg. Tocca ora al primo quarto di finale dei -57 kg tra Golzadeh e Campos

GINNASTICA ARTISTICA

Buon esercizio di Clarissa Rinaldi che ottiene 12.333 punti al corpo libero con una difficoltà di 5.100, un’esecuzione di 7.333 ed una penalità di 0.100.

GINNASTICA ARTISTICA

Sofia Frenna realizza un’esercizio da 11.866 punti al corpo libero con una difficoltà di 4.300 ed un’esecuzione di 7.566

GINNASTICA ARTISTICA

La Francia ha totalizzato 25.766 punti al corpo libero grazie a Caly Chayani (12.600) e Louane Plisson (13.166)

BOXE

Huseynova batte 4-1 Cordoba Torrero. Tocca ora a Masaba vs Khakh per l’ultimo quarto di finale dei -51 kg

ATLETICA

Terzo errore a 2.20 per Matao le Roux

ATLETICA

Terzo errore a 2.20 per Matao le Roux

ATLETICA

Matao le Roux fallisce i primi due tentativi a 2.20.

GINNASTICA ARTISTICA

Nella terza rotazione Italia e Francia sono impegnate al corpo libero

ATLETICA

Terzo errore per Sen Liu! Matao le Roux vince la medaglia d’oro nel salto in alto maschile

GINNASTICA ARTISTICA

Dopo metà gara il Giappone è al comando con 55.132 punti davanti a Cina (54.399), Francia (53.032) ed Italia (50.198)

GINNASTICA ARTISTICA

Clarissa Rinaldi totalizza 12.866 punti alla sbarra con una difficoltà di 5.400 ed un’esecuzione di 7.466. L’Italia ha ottenuto 24.532 punti a quest’attrezzo

ATLETICA

Secondo errore per Sen Liu che poi decide di passare il terzo tentativo ed effettuarlo a 2.18 e non a 2.16

ATLETICA

Matao le Roux supera 2.16 al primo tentativo!!! Errore per Sen Liu

GINNASTICA ARTISTICA

Sofia Frenna totalizza 11.666 punti alla sbarra con una difficoltà di 4.400 e un’esecuzione di 7.266. Tocca ora a Clarissa Rinaldi

GINNASTICA ARTISTICA

Sofia Frenna totalizza 11.666 punti alla sbarra con una difficoltà di 4.400 e un’esecuzione di 7.266. Tocca ora a Clarissa Rinaldi

ATLETICA

le Roux supera 2.14 al secondo tentativo! Si prosegue a 2.16

ATLETICA

Sen Liu supera 2.14 al primo tentativo! Errore per le Roux

ATLETICA

Sfida per l’oro tra Liu e le Roux nella finale del salto in alto maschile. Entrambi hanno superato 2.12 ed ora si affronteranno a 2.14, con il cinese avanti in classifica avendo saltato con successo la misura precedente al secondo tentativo

ATLETICA

Marquies Page vince l’oro nei 110 m. ostacoli in 12.95 davanti a Chen (13.40) e Bosch (13.45)

BEACH HANDBALL

Vittoria per Ungheria e Brasile che battono rispettivamente Porto Rico (2-0) e Senegal (2-1)

TAEKWONDO

Vittoria per Po-Yu Cheng che batte 2-1 Asadbek Samandarov e conquista l’oro nei -55 kg

GINNASTICA ARTISTICA

Nella seconda rotazione Italia e Francia sono impegnate alla sbarra

FUTSAL

Vittoria per l’Argentina che batte 4-2 il Marocco ed avanza in finale nel torneo maschile dove affronterà il Portogallo

FUTSAL

Vittoria per l’Argentina che batte 4-2 il Marocco ed avanza in finale nel torneo maschile dove affronterà il Portogallo

ATLETICA

Tocca ora alla finale dei 110 metri ostacoli maschile. Questa la start list:
1 SVK VOZAR Timotej
2 KSA ALSMAIRI Naif
3 POL TROJNAR Eryk
4 JAM PAGE Marquies
5 RSA BOSCH Enrique
6 CHN CHEN Shijie
7 MRI TAILLY Brice
8 EST JURISSON Andro
9 QAT IDRISS Aboubakar

FUTSAL

L’Argentina segna il gol del 4-2 contro il Marocco a meno di 20″ dalla fine della partita ed ipoteca la vittoria

BOXE

Garcia batte Demesi nei quarti dei -51 kg. Tocca ora a Huseynova vs Cordoba Torrero

GINNASTICA ARTISTICA

Dopo la prima rotazione l’Italia occupa la quarta posizione con 25.666 punti alle spalle di Giappone (27.566), Francia (27.066) e Cina (26.033)

ATLETICA

Nella finale del salto in alto si sale a 2.12 con quattro atleti ancora in gara

TAEKWONDO

Iniziata la finale per l’oro dei -55 kg tra Asadbek Samandarov e Po-Yu Cheng

ATLETICA

Negli 800 metri femminili oro per Netsanet Selemon in 2:04.43.

GINNASTICA ARTISTICA

Bene Clarissa Rinaldi che chiude l’esercizio alle parallele con 13.300 con una difficoltà di 5.800 ed un’esecuzione di 7.500

FUTSAL

Gol dell’Argentina a meno di 5 minuti dal termine dell’incontro! Il punteggio è ora di 3-2 in favore dei sudamericani

ATLETICA

Ora è il momento della finale femminile degli 800 metri

GINNASTICA ARTISTICA

12.366 per Dalila D’Aniello con una difficoltà di 4.500 ed un’esecuzione di 7.866

BOXE

Kessal batte Peldon. Tocca ora a Garcia vs Demesi

TAEKWONDO

Siwoo Lee vince l’oro nei -49 kg battendo 2-0 Mackenzie Macdonald.

ATLETICA

Nella finale del salto in alto maschile sono ancora in gara cinque atleti quando l’asta è posta a 2.09

ATLETICA

Saeed Omar vince l’oro nei 400 metri maschili con il tempo di 46.40 davanti a Jadama (46.93) e Liu (47.16)

ATLETICA

Cordoba vince l’oro nel giavellotto femminile in 57.62 davanti a Talabova (54.68) e Ligere (52.00)

BOXE

Iniziati i quarti di finale dei 57 KG! La prima sfida è tra Peldon e Kessal

TAEKWONDO

Iniziata la finale per l’oro dei -49 kg tra Siwoo Lee e Mackenzie Macdonald

GINNASTICA ARTISTICA

Inizia la finale a squadre femminile. L’Italia (Dalila D’Aniello, Clarissa Rinaldi e Sofia Frenna), terza nelle qualificazioni, inizia alle parallele insieme alla Francia

GINNASTICA ARTISTICA

Manca sempre meno all’inizio della finale a squadre femminile dov’è presente l’Italia

TAEKWONDO

Po-Yu Cheng batte Tordoya Ayaviri ed è il secondo finalista dei -55 kg

FUTSAL

Gol di Houdane! Il Marocco ribalta il match in pochi minuti e riporta la parità nella semifinale contro l’Argentina: 2-2

ATLETICA

Dopo la quinta serie di lanci Cordoba è al comando della finale del giavellotto femminile davanti a Talabova e Ligere

ATLETICA

Ugoh vince l’oro in 52.76 resistendo al rientro di Pacheco (52.85), autrice di un grande rettilineo finale. Completa il podio Muhammed in 53.06

ATLETICA

Iniziata la finale dei 400 metri femminile

FUTSAL

Il Marocco dimezza lo svantaggio nel secondo tempo della semifinale con l’Argentina, che ora conduce 2-1

ATLETICA

Questa la start list della finale dei 400 metri femminile, che inizierà tra pochissimi istanti.
1 ESP GALIANO Monica
2 TPE CHEN Yi-Cen
3 RWA ABIZERA Sonia Eli-Elohe
4 AND GODOY Noa
5 UAE MUHAMMED Aisha
6 NGR UGOH Praise
7 VEN PACHECO Osmary
8 SLO KRAMARSEK Neli
9 THA SUKAUE Phichayapha

TAEKWONDO

Iniziata la seconda semifinale dei -55 kg tra Po-Yu Cheng ed Alejandro Tordoya Ayaviri

BASKET 3X3

Medaglia d’oro per il Senegal che batte la Lituania per 14-13 e vince il titolo nel torneo maschile

ATLETICA

Cordoba balza al comando della finale del giavellotto femminile con un lancio in 57.62, primato personale. Nel mentre è in corso la premiazione per il salto in lungo femminile, competizione vinta da Poko Silvia Canape

TAEKWONDO

Mackenzie Macdonald batte Ioanna Kosantinou ed è la seconda finalista dei -49 kg

BEACH HANDBALL

Iniziate le sfide del gruppo B della fase preliminare del torneo maschile tra Senegal e Brasile e Porto Rico ed Ungheria

BASKET 3X3

Perfetta parità tra Senegal e Lituania nella finale per l’oro maschile con il punteggio di 12-12

FUTSAL

L’Argentina è avanti 2-0 contro il Marocco nella seconda semifinale del torneo maschile

ATLETICA

Dopo metà gara Parizoda Talabova è al comando della finale del giavellotto femminile con la misura di 53.22, realizzata al terzo tentativo

ATLETICA

Wabi Seblaga vince l’oro con il tempo di 3:58.73, nuovo primato personale.

TAEKWONDO

In questo momento è in corso la seconda semifinale dei -49 kg tra Konstantinou e Macdonald.

ATLETICA

È iniziata la finale dei 1500 metri maschile

TAEKWONDO

Nei 49 kg femminili la coreana Siwoo Lee raggiunge la finale, così come l’uzbeko Asadbek Samandarov nei 55 kg maschili.

FUTSAL

Al termine del primo tempo, della semifinale del torneo maschile, l’Argentina è in vantaggio 2-0 sul Marocco.

BASKET 3X3

Iniziata la finale del torneo maschile tra Senegal e Lituania.

BASKET 3X3

La Polonia vince l’oro nel torneo femminile! Sconfitta 12-11 la Cina in finale.

ATLETICA

L’azzurro Flavio Angelini non ha preso il via nella semifinale degli 800 metri maschili.

VELA

L’azzurra Laura Grasso Castagnetta è al comando dopo sei regate, con un punteggio complessivo di 21.

ATLETICA

Questa la startlist della prima semifinale degli 800 metri maschili:

1 Ghebreab MANTAY ERI
2 Castro AMARAL TLS
3 Gabriel INI SOL
4 Magnus KOFOED DEN
5 Flavio ANGELINI ITA
6 Michael AZOGUE ECU
7 Clement NIYOMUHOZA EOR
8 Abdikhaliq Idiris AHMED SOM

ATLETICA

Sta per iniziare la finale del salto in alto maschile.

FUTSAL

La prima semifinale del torneo maschile, in corso ora, vede l’Argentina in vantaggio 1-0 sul Marocco.

TIRO CON L’ARCO

La turca Dunya Yenihayat vince la medaglia d’oro nel torneo femminile, battendo per 6-5, in finale, la malese Ye-Eun Whang.

BASKET 3X3

La Germania conquista il bronzo nel torneo maschile, sconfitta per 21-17 la Lettonia, che chiude quarta.

TIRO CON L’ARCO

La spagnola Perez vince il bronzo nel torneo femminile. Ora in corso la finale per l’oro tra la turca Yenihayat e la malese Whang.

ATLETICA

Questa la classifica finale del salto in lungo femminile:

1 Silvia CANAPE Poko ITA 5.92
2 Maria SAADI MAR 5.89
3 Deborah ACHLEITNER AUT 5.72
4 Bianca Maria VUKS EST 5.64
5 Lara BUBANJA MNE 5.47
6 Lixuan LIU CHN 5.12
7 Cayla CHRISTOPHER GRN 4.52
– Keely DEVEAUX BAH NM
– Garmai LEWIS LBR DNS

ATLETICA

Salto finale clamoroso della classe 2009 piemontese, che ha battuto per appena 3 centimetri Saadi, in testa sin dalla prima tornata.

ATLETICA

NULLOOOOOOOOOO

L’ultimo salto della marocchina Saadi è nullo!

POKO SILVIA CANAPE VINCE LA MEDAGLIA D’ORO NEL SALTO IN LUNGO FEMMINILE!

ATLETICA

CANAPE BALZA AL COMANDOOOOOOOOOOO

Splendido ultimo salto dell’azzurra, che piazza un clamoroso 5,92.

SCHERMA

L’honkonghese Shing Him Harris Ho conquista la medaglia d’oro nel fioretto maschile: battuto in finale, con un netto 15-8, il nipponico Masashi Maeda.

TIRO CON L’ARCO

In corso la finale per il bronzo del torneo femminile tra la spagnola Perez e la singaporiana Yeo.

ATLETICA

Questa la classifica finale dei 3000 metri femminili:

1 Faith RONO KEN 9:15.47
2 Yordanos TSIGAB ETH +0.24
3 Keren CHELIMO UGA +16.94
4 Zoe GORSKI ARG +32.36
5 Maria Clara PIRES POR +50.94
6 Zara ILIEVA BUL +52.24
7 Kenya CUAHUTLE PEREZ MEX +1:06.74
8 Matebatso LELAKA LES +1:12.99
9 Salvina JALISMA SOL +4:37.48

ATLETICA

Questa la classifica della finale del getto del peso maschile:

1 Pyetro Henrico SOUZA BRA 19.79
2 Xhaevion KELLY JAM +0.45
3 Darius BOTHA RSA +0.56
4 Soohwan LEE KOR +0.64
5 Petar CVOKIC SRB +2.61
6 Halafihi Ofeina Ehe Langi FISIIHOI TGA +4.34
7 Donald ABA SOL +9.30

ATLETICA

Volaaaaaaa Canape! Gran quinto salto dell’azzurra, che registra uno splendido 5,67 metri ed è attualmente seconda.

BASKET 3X3

Il Senegal vince la medaglia di bronzo nel torneo femminile: sconfitto l’Egitto per 18-17.

ATLETICA

Arriva a 5,41 metri Canape con il suo quarto tentativo, non ancora sufficiente, però, per tornare in zona medaglia.

SCHERMA

Il cipriota Kiayias vince la medaglia di bronzo nel fioretto maschile: battuto 15-14 il britannico Belbouab.

BASKET 3X3

Nella finale femminile per il bronzo l’Egitto è in vantaggio 14-10 sul Senegal.

ATLETICA

Dopo tre tornate, l’azzurra Canape è quarta nella finale del salto in lungo femminile: nell’ultimo giro è stata sorpassata dalla montenegrina Bubanja, con 5,47 metri.

ATLETICA

Nella finale del disco maschile l’oro va all’egiziano Yahya Sawaby (68,23 metri), argento per il giamaicano Kamari Kennedey (66,31 metri), bronzo per il cileno Vittorio Gorziglia (56,00 metri).

TIRO CON L’ARCO

La turca Dunya Yenihayat è la prima finalista nel torneo femminile: battuta in semifinale 7-1 la spagnola Sara Perez Cumbreras.

ATLETICA

Nullo anche il terzo tentativo di Canape nella finale del salto in lungo femminile: l’azzurra è virtualmente terza con 5,39 metri come miglior misura.

SCHERMA

Nella finale per il bronzo, del fioretto maschile, il cipriota Aris Kyayias è avanti 8-2 sul britannico Mohammed Belbouab.

ATLETICA

Canape registra un buon 5,39 metri con il secondo salto, e si mette momentaneamente in terza piazza nella finale del lungo femminile.

ATLETICA

Questa la classifica finale dei 2000 siepi maschili:

1 Junedin ABDO ETH 5:29.30
2 Wesley Kiplagat KIPKECH KEN +6.98
3 Michael KIBET UGA +10.20
4 Pablo VAZQUEZ ESP +16.75
5 Thiago GOYZUETA PER +17.49
6 Ayham SAYAHI TUN +17.98
7 Mauricio de Jesus CAMACHO BRISENO MEX +21.50
8 Youssef ABDOUSSI MAR +24.94
9 Saleh MAHMOUD EGY +27.53
10 Ido NOAM ISR +29.89
11 Simon SCARDI ITA +40.71
12 Mohammad ALIDOOSTI IRI +57.30
13 Rabea ALSARARI YEM +1:04.81

ATLETICA

L’etiope Junedin Abdo vince la medaglia d’oro nei 2000 siepi maschili.

ATLETICA

Nullo il primo salto di Canape Poko nella fine del lungo femminile.

ATLETICA

Iniziata la finale dei 2000 siepi, questa la startlist:

1 Rabea ALSARARI YEM
2 Mohammad ALIDOOSTI IRI
3 Saleh MAHMOUD EGY
4 Junedin ABDO ETH
5 Youssef ABDOUSSI MAR
6 Simon SCARDI ITA
7 Ido NOAM ISR
8 Thiago GOYZUETA PER
9 Pablo VAZQUEZ ESP
10 Michael KIBET UGA
11 Ayham SAYAHI TUN
12 Wesley Kiplagat KIPKECH KEN
13 Mauricio de Jesus CAMACHO BRISENO MEX

ATLETICA

Sta per iniziare la finale del salto in lungo femminile, questa la startlist:

1 Silvia CANAPE Poko ITA
2 Keely DEVEAUX BAH
3 Cayla CHRISTOPHER GRN
4 Garmai LEWIS LBR
5 Bianca Maria VUKS EST
6 Lixuan LIU CHN
7 Lara BUBANJA MNE
8 Maria SAADI MAR
9 Deborah ACHLEITNER AUT

ATLETICA

Nella finale del disco maschile Sawaby migliora ulteriormente la propria misura e registra 68,23 metri.

ATLETICA

Sta per iniziare la finale del getto del peso maschile.

SCHERMA

La seconda semifinale del fioretto maschile vedo l’hongkonghese Shing Him Harris prevalere 15-10 sul cipriota Aris Kiayias.

SCHERMA

Nel fioretto maschile Maeda compie un’incredibile rimonta sul britannico Belbouab (vittoria per 15-13) e vola in finale.

ATLETICA

Nella finale del disco maschile, dopo due giri di lanci, al comando c’è l’egiziano Yahya Sawaby, con la misura di 67,10 metri.

ATLETICA

L’azzurro Davide Crisci vola in finale nei 400 hs maschili con il quarto crono assoluto.

ATLETICA

Questa la classifica della seconda semifinale dei 400 hs maschili:

1 Davide CRISCI ITA 52.65
2 Kevin TOBIAS BRA +0.29
3 Stephen Jnr. ODURO GHA +0.38
4 Tengfei WANG CHN +0.54
5 Felipe MALGOR URU +4.01
6 Roko Ilaisa TABETE FIJ +5.14
7 Andrej DUKANOVIC MNE +5.84
– Gift OGHENERUNOR NGR DNS

ATLETICA

Grande prova di Crisci: l’azzurro vince la propria semifinale con il tempo di 52″65!

ATLETICA

Questa la startlist della seconda semifinale dei 400 hs maschili:

1 Roko Ilaisa TABETE FIJ
2 Stephen Jnr. ODURO GHA
3 Felipe MALGOR URU
4 Kevin TOBIAS BRA
5 Davide CRISCI ITA
6 Tengfei WANG CHN
7 Andrej DUKANOVIC MNE
8 Gift OGHENERUNOR NGR

ATLETICA

Iniziata la finale del disco maschile.

SCHERMA

In corso la prima semifinale del fioretto maschile: il britannico Mohammed Belbouab è in vantaggio 10-6 sul nipponico Masashi Maeda.

BOXE

Vittoria ai punti per Prohnevsky, che avanza così in semifinale nella categoria 65 kg maschili.

BOXE

In corso l’incontro, valido per i quarti di finale della categoria 65 kg maschili, tra l’israeliano Artur Eytan Prohnevsky e il moldavo Catalin Mustea.

BEACH HANDBALL

Conclusa la sessione mattutina con la vittoria del Brasile su Portorico per 2-0 (girone B maschile). Si ripartirà alle 16.00

BOXE

Conclusi i primi due quarti di finale dei -65 kg maschili. Successi per il giapponese Sakuno e l’armeno Katvalyan, che eliminano rispettivamente il pugile del Tajikistan Khoshimov e l’egiziano Wazir

TAEKWONDO

Archiviati anche i quarti di finale dei -55 kg maschili. Questi i risultati:

Grigoryan (ARM)-Samandarov (UZB) 0-2
Mamadou (IND)-Diallo (SEN) 2-0
Cheng Po-Yu (TPE)-Vulue (LBR) 2-0
Kembi (CAF)-Tordoya Ayaviri (BOL) 0-2

VELA

Battuta d’arresto nella quinta regata complessiva, la seconda odierna, per Laura Grasso Castagnetta. L’azzurra chiude all’undicesimo posto. Altro successo della greca Zerva sulla spagnola Sanchez e la polacca Suchocka. In classifica l’italiana è terza con 20 punti dietro all’iberica Sanchez (14) ed alla cinese Wu Zyian (16). Tra poco la terza ed ultima regata di quest’oggi

TAEKWONDO

Conclusi i quarti di finale dei -49 kg femminili. Di seguito i risultati:

Kirtselis (FIN)-Mamadou (IND) 0-2
Latisa (LTA)-Lee Siwoo (KOR) 0-2
Konstantinou (CYP)-Numukiza (EOR) 2-0
Macdonald (AUS)-Medina Ortega (PAR) 2-0

BEACH HANDBALL

La Germania si è imposta per 2-0 sulla Thailandia (girone A maschile). Successo per il Senegal sulla Francia per 2-1 (girone B femminile). Squadra di casa vittoriosa anche al maschile con lo score di 2-1 sull’Ungheria (girone B)

BASKET 3X3

Sarà Senegal-Lituania la finalissima maschile. I lituani superano per 21-19 la Lettonia e sfideranno i padroni di casa alle 17.15

FUTSAL

La seconda semifinale maschile tra Argentina e Marocco inizierà alle 16.32. La vincente sfiderà il Portogallo, che in mattinata ha battuto per 2-0 l’Afghanistan

BASKET 3X3

Lituania avanti per 12-8 sulla Lettonia nel derby baltico che contraddistingue la seconda semifinale maschile

BOXE

Ultimati i quarti di finale dei -55 kg maschili. Questi i risultati:

Bawi (AFG)-Dodd (AUS) 0-5
Ghazwani (KSA)-Changazi (SWE) 0-5
Hilal (LBN)-Ismailov (GEO) 0-5
Garcia Rebelo (CAN)-Sanyang (GAM) 5-0

BASKET 3X3

Grande euforia a Dakar! Arrivano due punti consecutivi del Senegal, che vola in finale superando la Germania con lo score di 16-15

BASKET 3X3

Grande battaglia tra Germania e Senegal nella prima semifinale maschile. Si va all’overtime sul 14 pari

VELA

Conclusa la prima regata odierna del windsurf femminile. Vittoria della greca Zerva dinanzi alla spagnola Sanchez ed all’italiana Laura Grasso Castagnetta.  In classifica l’azzurra è seconda dietro la cinese Wu Zyan, ma le due hanno collezionato entrambe 9 punti

FUTSAL

Il Portogallo è la prima finalista del torneo maschile. Vittoria per 2-0 sull’Afghanistan. Reti siglate nella prima frazione da Carvalho e Ferreira

TAEKWONDO

I risultati dei restanti ottavi di finale dei -49 kg femminili e dei -55 maschili:

Mamadou (IND)-Szentgyorgyi (UNG) 2-0 donne
Uwamahoro (RWA)-Macdonald (AUS) 0-2

Nguyen (VIE)-Samandarv (UZB) 0-2 uomini
Bikinou (CON)-Kembi (CAF) 0-2

BASKET 3X3

Pubblico che torna a scaldarsi. In campo i padroni di casa del Senegal opposti alla Germania nella prima semifinale maschile

FUTSAL

Portogallo che continua a comandare per 2-0 nella prima semifinale maschile contro l’Afghanistan

GINNASTICA ARTISTICA

Terminata la gara a squadre maschile. Oro alla Cina davanti a Giappone e Gran Bretagna. Italia ottava ed ultima dopo una buona partenza.

LA CLASSIFICA FINALE

1-Cina 158.463 oro
2-Giappone 156.230 argento
3-Gran Bretagna 153.763 bronzo
4-Germania 148.995
5-Belgio 147.696
6-Egitto 145.562
7-Messico 143.094
8-Italia 141.496

BASKET 3X3

Sarà Cina-Polonia la finale femminile. Polacche che si impongono per 19-14 sull’Egitto. Top scorer l’egiziana Elsayed a quota 8 punti

GINNASTICA ARTISTICA

Gli azzurrini si congedano ottenendo il punteggio di 22.832 al cavallo con maniglie. C’è un pizzico di rammarico dopo un avvio di gara a contatto con le primissime posizioni

BASKET 3X3

Programma che prosegue con la seconda semifinale femminile. In campo Polonia ed Egitto

VELA

Sta per iniziare la regata d’apertura del windsurf maschile. Nella competizione femminile ci sarà l’italiana Laura Grasso Castagnetta

GINNASTICA ARTISTICA

Completata la quinta rotazione. Azzurrini che risalgono al settimo posto, ma il podio è distante oltre 10 punti. Questa la classifica:

1-Cina 132.397
2-Giappone 130.864
3-Gran Bretagna 128.830
4-Germania 123.996
5-Belgio 122.830
6-Egitto 121.929
7-Italia 118.664
8-Messico 117.728

GINNASTICA ARTISTICA

Siamo nel corso della quinta e penultima rotazione della gara a squadre maschile. Italia che ha concluso la propria prova al corpo libero ottenendo lo score di 21.966. Gli azzurri scavalcano il Messico ma per il podio non ci sarà nulla da fare

BASKET 3X3

Delusione per il pubblico di Dakar. Nella prima semifinale femminile la Cina supera le padrone di casa del Senegal con lo score di 21-19

FUTSAL

All’intervallo il Portogallo conduce per 2-0 sull’Afghanistan nella prima semifinale del torneo maschile

TIRO CON L’ARCO

A sorpresa l’egiziana Nouray Elsayed elimina la sudcoreana Kim Sumin con lo score di 6-5 accedendo ai quarti di finale

GINNASTICA ARTISTICA

Italia addirittura ultima dopo la quarta rotazione. Ci superano anche Belgio e Germania. Questa la classifica:

1-Cina 105.731
2-Giappone 104.198
3-Gran Bretagna 103.064
4-Germania 98.579
5-Belgio 97.497
6-Messico 97.062
7-Egitto 96.796
8-Italia 96.698

TIRO CON L’ARCO

In corso l’ultimo ottavo di finale femminile, ovvero la sfida tra la sudcoreana Kim Sumin e l’egiziana Elsayed

GINNASTICA ARTISTICA

Alla sbarra, quarta rotazione, gli azzurrini non vanno oltre il 22.933 perdendo un’altra posizione in favore del Belgio. Attendiamo il termine della rotazione per conoscere il piazzamento esatto dell’Italia

BASKET 3X3

Inizia la giornata dedicata alle semifinali. Si parte da quelle femminili. Di seguito il programma:

Cina-Senegal (femminile)
Polonia-Egitto (femminile)
Germania-Senegal (maschile)
Lituania-Lettonia (maschile)

TIRO CON L’ARCO

L’indiana Khadake vince 6-0 contro la bulgara Kenderova e accede ai quarti di finale.

FUTSAL

Portogallo in vantaggio contro l’Afganistan.

GINNASTICA ARTISTICA

Cambia la classifica a metà gara, con l’Italia che scivola in quarta posizione:

1. Gran Bretagna (77.865)
2. Cina (77.632)
3. Giappone (76.132)
4. Italia (73.765)
5. Germania (73.698)
6. Belgio (73.664)
7. Messico (73.630)
8. Egitto (60.531)

BEACH HANDBALL

La Tunisia maschile vince 2-0 contro le Isole Cook.

GINNASTICA ARTISTICA

Boschetti e Capuzzo trovano un complessivo di 22.889 nelle parallele, aspettiamo di capire la loro posizione in classifica alla fine della terza rotazione.

TIRO CON L’ARCO

Dominio di Whang che vince 6-0, niente da fare per una buona Manini che deve arrendersi alla statunitense. Finisce il torneo dell’azzurra.

TIRO CON L’ARCO

Whang vince anche il secondo set e lo fa con un 27-29. L’8 finale di Manini rovina i piani dell’azzurra mentre la statunitense con l’ultima freccia ha trovato un 10 pesantissimo.

TIRO CON L’ARCO

25-28 il primo set, i due punti sono di Whang. Manini costretta a partire in svantaggio.

TIRO CON L’ARCO

25-28 il primo set, i due punti sono di Whang. Manini costretta a partire in svantaggio.

GINNASTICA ARTISTICA

La classifica dopo due rotazioni:

1. Cina (53.032)
2. Messico (50.931)
3. Italia (50.866)
4. Giappone (50.699)
5. Gran Bretagna (50.599)
6. Germania (50.032)
7. Egitto (48.665)
8. Belgio (48.365)

TIRO CON L’ARCO

L’atleta di Singapore Yao supera alo shoot-off la messicana Casas. Adesso tocca a Manini affrontare la statunitense Whang per accedere ai quarti di finale.

BEACH HANDBALL

La Germania maschile vince 2-0 contro la Tailandia.

FUTSAL

Inizia la prima semifinale maschile tra Portogallo e Afganistan.

GINNASTICA ARTISTICA

L’Italia terza dopo le prime due rotazioni! Dopo gli esercizi agli anelli e nel volteggio, gli azzurrini sono al terzo posto dietro Cina e Messico. Ora le parallele.

TIRO CON L’ARCO

La turca Yenihayat supera per 6-0 l’emira Alali.

SCHERMA

Acosta supera Kiayis per 5-1, stesso discorso per Ho su Martinez.

SCHERMA

Kofoed batte per 5-2 Benabed, ancora due incontri prima della fine dei preliminari.

TIRO CON L’ARCO

La spagnola Perez supera per 7-1 la slovacca Tollaricova.

SCHERMA

L’hongkonghese Ho liquida 5-0 Sy.

SCHERMA

Martinez supera per 5-2 Acosta Murillo.

GINNASTICA ARTISTICA

Sta per iniziare la finale a squadre maschile, l’Italia partirà dagli anelli nella prima rotazione.

SCHERMA

Maeda batte per 5-1 Thiam.

SCHERMA

Ottima vittoria per Kiayias che supera per 5-2 Kofoed.

BEACH HANDBALL

La Spagna batte per 2-1 la Cina, mentre la Croazia batte per 3-0 il Messico.

TIRO CON L’ARCO

La francese Lapouge elimina per 7-3 la svizzera Rossier e accede ai quarti di finale.

SCHERMA

Ancora una vittoria per Maslau, l’ultima del suo turno di qualificazione. Il bielorusso batte 5-2 Eldeeb.

SCHERMA

Benabed vince 4-3 contro Sy, Novak supera 5-2 Juras.

SCHERMA

Continua spedito il programma del secondo gruppo rispetto a quello del primo. Maeda supera per 5-2 Belbouab.

SCHERMA

Thiam perde ancora, 5-0 di Eldeeb.

TIRO CON L’ARCO

Martini supera per 6-4 la tedesca Edlich e passa ai quarti di finale.

SCHERMA

Maslau vince 5-2 contro Juras.

SCHERMA

Belbouab torna alla vittoria, battendo 5-3 Novak. Dominio di Ho che vince per 5-0 contro Acosta.

TIRO CON L’ARCO

Edlich avanti 3-1 contro Martini dopo due set.

SCHERMA

Kofoed supera per 5-3 Martinez.

SCHERMA

Maeda batte anche Eldeeb e lo fa per 5-3.

TIRO CON L’ARCO

Iniziano gli ottavi di finale del tiro con l’arco femminile, la tedesca Edlich sfida l’australiana Martini. Manini è la sesta a scendere in pedana.

SCHERMA

Altra sconfitta per Thiam, battuto 5-0 da Juras.

SCHERMA

Sy ci prova ma perde 1-5 da Kiayias.

SCHERMA

Ho supera per 5-2 Benabed.

SCHERMA

Kofoed vince 5-0 contro Acosta, mentre Maslau batte 5-2 Belbouab: prima sconfitta per il britannico.

BEACH HANDBALL

La Spagna vince il primo set contro la Cina, stesso discorso per la Croazia contro il Messico.

SCHERMA

Maeda rifila un 5-1 a Novak.

SCHERMA

Eldeeb batte per 5-2 Juras, Martinez Bravo liquida facilmente Sy per 5-2.

SCHERMA

Kiayias vince per 5-1 contro Benabed.

SCHERMA

Prestazione convincente di Ho che supera per 5-1 Kofoed, altra vittoria netta per Belbouab: 5-0 su Thiam.

SCHERMA

Acosta Murillo batte per 5-3 Sy, stesso risultato tra Novak e Maslau con la vittoria del fiorettista ceco.

SCHERMA

Maeda vince ancora e lo fa contro Juras per 5-0. Trionfa anche Martinez Bravo contro Benabed, il venezuelano vince per 5-1 contro l’algerino.

BEACH HANDBALL

Manca pochissimo all’inizio delle sfide tra Spagna e Cina e tra Croazia e Messico.

SCHERMA

Kiayis batte 5-2 l’hongkonghese Ho per 5-2, mentre Belbouab batte anche Eldeeb.

SCHERMA

Novak si riprende e batte 5-0 Thiam.

SCHERMA

Kofoed batte 5-1 Sy. Mentre nel secondo gruppo, il qatariota Eldeeb batte 5-4 il ceco Novak, il britannico Belbouab supera per 5-1 il lituano Juras, il giapponese Maeda batte Maslau.

SCHERMA

Acosta rimonta dal 2-3 e vince 5-3 contro Benabed, adesso inizierà la sfida tra Sy e Kofoed. Continua il programma del primo gruppo.

SCHERMA

Maslau domina Thiam per 5-0, Kiayias vince 5-2 contro Martinez. Ora il costaricano Acosta contro l’algerino Benabed, in contemporanea anche il senegalese Sy con il danese Kofoed.

SCHERMA

Ad inaugurare il folto programma del fioretto maschile, le sfide tra il venezuelano Martinez e il cipriota Kiayias e quella tra il malese Thiam e il bielorusso Maslau.

BEACH HANDBALL

Da oggi, a partire dalle 10.30, inizia anche il torneo del beach handball: in scena questa mattina, e per il resto della giornata, i match preliminari validi per il Girone A e B delle competizioni maschili e femminili.

SCHERMA

Questa mattina ci sarà molto spazio per il torneo del fioretto maschile, con i turni di qualificazione per gli ottavi di finale che inizieranno alle 12.15: non ci sono italiani in gara.

GINNASTICA ARTISTICA

L’Italia della ginnastica artistica non sarà protagonista solo alle 11.30 con la gara a squadre maschile, ma lo sarà anche alle 18.00 con quella femminile: D’Aniello, Rinaldi e Frenna sognano una medaglia.

VELA

Laura Grasso Castagnetta sarà protagonista per l’Italia nelle regate di qualificazione 4, 5 e 6 nel windsurf.

ATLETICA

Passando all’atletica, che però inizierà intorno alle 15.00, spazio a Davide Crisci nella semifinale dei 400 m a ostacoli, Poko Silvia Canape nella finale del salto in lungo, Simon Scardi nella finale dei 2000 m siepi e Flavio Federico Angelini nella semifinale degli 800 m.

TIRO CON L’ARCO

Spazio anche al tiro con l’arco, visto che oggi sarà di scena il torneo femminile a partire dagli ottavi di finale: in gara c’è anche la nostra Matilde Manini come sesto match dalle 11.00.

GINNASTICA ARTISTICA

Il programma dell’Italia partirà con la ginnastica artistica, visto che alle 11.00 Capuzzo, Salvati e Boschetti inizieranno la loro finale a squadre maschili.

SALUTI INIZIALI

Buongiorno amici di OA Sport, manca poco all’inizio di una nuova giornata di gare a Dakar per le Olimpiadi Giovanili.

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