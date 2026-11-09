LIVE Olimpiadi Giovanili 2026, lunedì 9 novembre in DIRETTA: Canape trionfa nel salto in lungo, ginnaste fuori dal podio

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Termina qui la decima giornata di gare ai Giochi Olimpici giovanili di Dakar 2026. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire questa giornata insieme a noi e vi diamo appuntamento a domani. Buona serata!
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Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Giovanili di Dakar 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale della manifestazione: tutti i risultati delle gare di oggi, lunedì 9 novembre, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla.
IL PROGRAMMA DI LUNEDI’ 9 NOVEMBRE E GLI AZZURRI IN GARA
Termina qui la decima giornata di gare ai Giochi Olimpici giovanili di Dakar 2026. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire questa giornata insieme a noi e vi diamo appuntamento a domani. Buona serata!
Vittoria per Yevanhelina Petruk! L’ucraina batte 3-2 Besma Bahri ed è l’ultima semifinalista dei 57 kg
Petruk ribalta il punteggio nel secondo round. Dopo due terzi di gara quattro giudici sono in parità, mentre uno vede Bahri avanti
Nel primo round quattro giudici su cinque hanno premiato Bahri su Petruk
Manca solamente l’ultimo quarto di finale dei -57 kg al termine di questa giornata delle Olimpiadi Giovanili. A sfidarsi saranno Besma Bahri e Yevanhelina Petruk
Vittoria per Tursyngali che batte 5-0 Boiro ed avanza in semifinale nei -57 kg
Nel secondo round Tursyngali viene preferita da tutti e cinque i giudici
Tursyngali avanti 4-1 nel primo round contro Boiro
Iniziata la sfida tra Boiro e Tursyngali
Ora in programma la sfida tra Khadidiatou Boiro e Aknur Tursyngali, terzo quarto di finale dei -57 kg
Kiss batte Carrion 5-0 ed è la seconda semifinalista dei -57 kg
Kiss meglio di Carrion anche nel secondo round. Ungherese che sembra essere in controllo del match
Kiss è avanti contro Carrion dopo il primo round
Questa la classifica ufficiale della finale a squadre femminile:
1 CHN People’s Republic of China 107.798
2 JPN Japan 107.564 0.234
3 FRA France 105.231 2.567
4 ITA Italy 100.296 7.502
5 EGY Egypt 93.730 14.068
6 ROU Romania 93.497 14.301
7 AUS Australia 91.263 16.535
8 CZE Czechia 89.863 17.935
Ora in corso la sfida tra Melissa Carrion e Zsofia Csenge Kiss, secondo quarto di finale dei -57 kg
ORO PER LA CINA!! Ziyan Chen ottiene 12.200 punti al corpo libero e porta il titolo alla propria nazionale per appena 0.234 punti
Vittoria per Sara Campos ai danni di Marin Golzadeh
Xie Guying ottiene 12.833. La Cina ha bisogno di 11.966 punti con l’esercizio di Ziyan Chen al corpo libero
Nanami Toga ottiene 13.100 punti. Il Giappone totalizza 25.966 punti al corpo libero e prova a mettere pressione alla Cina
Clarissa Rinaldi chiude questa finale ottenendo 13.233 punti al volteggio con una difficoltà di 4.200 ed un’esecuzione di 9.033. Le azzurre chiudono fuori dal podio
Yume Minamino realizza 12.866 punti al corpo libero. Ricordiamo che Giappone e Cina si stanno giocando l’oro
Dalila D’Aniello realizza 12.666 punti con una difficoltà di 4.200 ed un’esecuzione di 8.466
Lilou Marliac ottiene 13.100 punti, Louane Plisson ne realizza 13.333.
Nella quarta rotazione Francia ed Italia si esibiranno al volteggio, mentre Giappone e Cina al corpo libero
Dopo tre rotazioni la Cina è al comando della classifica con 82.765 punti davanti a Giappone (81.598), Francia (78.798) ed Italia (74.397)
Esercizio fantastico anche per Ziyan Chen che ottiene 14.266 e porta la Cina al comando di questa finale
Fantastico esercizio di Qi Zhong alla sbarra! La cinese ottiene 14.100 con un’esecuzione di 8.300 ed una difficoltà di 5.800
Fantastico esercizio di Qi Zhong alla sbarra! La cinese ottiene 14.100 con un’esecuzione di 8.300 ed una difficoltà di 5.800
Khakh batte Masaba ed è l’ultima atleta ad accedere alle semifinali dei -51 kg. Tocca ora al primo quarto di finale dei -57 kg tra Golzadeh e Campos
Buon esercizio di Clarissa Rinaldi che ottiene 12.333 punti al corpo libero con una difficoltà di 5.100, un’esecuzione di 7.333 ed una penalità di 0.100.
Sofia Frenna realizza un’esercizio da 11.866 punti al corpo libero con una difficoltà di 4.300 ed un’esecuzione di 7.566
La Francia ha totalizzato 25.766 punti al corpo libero grazie a Caly Chayani (12.600) e Louane Plisson (13.166)
Huseynova batte 4-1 Cordoba Torrero. Tocca ora a Masaba vs Khakh per l’ultimo quarto di finale dei -51 kg
Terzo errore a 2.20 per Matao le Roux
Terzo errore a 2.20 per Matao le Roux
Matao le Roux fallisce i primi due tentativi a 2.20.
Nella terza rotazione Italia e Francia sono impegnate al corpo libero
Terzo errore per Sen Liu! Matao le Roux vince la medaglia d’oro nel salto in alto maschile
Dopo metà gara il Giappone è al comando con 55.132 punti davanti a Cina (54.399), Francia (53.032) ed Italia (50.198)
Clarissa Rinaldi totalizza 12.866 punti alla sbarra con una difficoltà di 5.400 ed un’esecuzione di 7.466. L’Italia ha ottenuto 24.532 punti a quest’attrezzo
Secondo errore per Sen Liu che poi decide di passare il terzo tentativo ed effettuarlo a 2.18 e non a 2.16
Matao le Roux supera 2.16 al primo tentativo!!! Errore per Sen Liu
Sofia Frenna totalizza 11.666 punti alla sbarra con una difficoltà di 4.400 e un’esecuzione di 7.266. Tocca ora a Clarissa Rinaldi
Sofia Frenna totalizza 11.666 punti alla sbarra con una difficoltà di 4.400 e un’esecuzione di 7.266. Tocca ora a Clarissa Rinaldi
le Roux supera 2.14 al secondo tentativo! Si prosegue a 2.16
Sen Liu supera 2.14 al primo tentativo! Errore per le Roux
Sfida per l’oro tra Liu e le Roux nella finale del salto in alto maschile. Entrambi hanno superato 2.12 ed ora si affronteranno a 2.14, con il cinese avanti in classifica avendo saltato con successo la misura precedente al secondo tentativo
Marquies Page vince l’oro nei 110 m. ostacoli in 12.95 davanti a Chen (13.40) e Bosch (13.45)
Vittoria per Ungheria e Brasile che battono rispettivamente Porto Rico (2-0) e Senegal (2-1)
Vittoria per Po-Yu Cheng che batte 2-1 Asadbek Samandarov e conquista l’oro nei -55 kg
Nella seconda rotazione Italia e Francia sono impegnate alla sbarra
Vittoria per l’Argentina che batte 4-2 il Marocco ed avanza in finale nel torneo maschile dove affronterà il Portogallo
Vittoria per l’Argentina che batte 4-2 il Marocco ed avanza in finale nel torneo maschile dove affronterà il Portogallo
Tocca ora alla finale dei 110 metri ostacoli maschile. Questa la start list:
1 SVK VOZAR Timotej
2 KSA ALSMAIRI Naif
3 POL TROJNAR Eryk
4 JAM PAGE Marquies
5 RSA BOSCH Enrique
6 CHN CHEN Shijie
7 MRI TAILLY Brice
8 EST JURISSON Andro
9 QAT IDRISS Aboubakar
L’Argentina segna il gol del 4-2 contro il Marocco a meno di 20″ dalla fine della partita ed ipoteca la vittoria
Garcia batte Demesi nei quarti dei -51 kg. Tocca ora a Huseynova vs Cordoba Torrero
Dopo la prima rotazione l’Italia occupa la quarta posizione con 25.666 punti alle spalle di Giappone (27.566), Francia (27.066) e Cina (26.033)
Nella finale del salto in alto si sale a 2.12 con quattro atleti ancora in gara
Iniziata la finale per l’oro dei -55 kg tra Asadbek Samandarov e Po-Yu Cheng
Negli 800 metri femminili oro per Netsanet Selemon in 2:04.43.
Bene Clarissa Rinaldi che chiude l’esercizio alle parallele con 13.300 con una difficoltà di 5.800 ed un’esecuzione di 7.500
Gol dell’Argentina a meno di 5 minuti dal termine dell’incontro! Il punteggio è ora di 3-2 in favore dei sudamericani
Ora è il momento della finale femminile degli 800 metri
12.366 per Dalila D’Aniello con una difficoltà di 4.500 ed un’esecuzione di 7.866
Kessal batte Peldon. Tocca ora a Garcia vs Demesi
Siwoo Lee vince l’oro nei -49 kg battendo 2-0 Mackenzie Macdonald.
Nella finale del salto in alto maschile sono ancora in gara cinque atleti quando l’asta è posta a 2.09
Saeed Omar vince l’oro nei 400 metri maschili con il tempo di 46.40 davanti a Jadama (46.93) e Liu (47.16)
Cordoba vince l’oro nel giavellotto femminile in 57.62 davanti a Talabova (54.68) e Ligere (52.00)
Iniziati i quarti di finale dei 57 KG! La prima sfida è tra Peldon e Kessal
Iniziata la finale per l’oro dei -49 kg tra Siwoo Lee e Mackenzie Macdonald
Inizia la finale a squadre femminile. L’Italia (Dalila D’Aniello, Clarissa Rinaldi e Sofia Frenna), terza nelle qualificazioni, inizia alle parallele insieme alla Francia
Manca sempre meno all’inizio della finale a squadre femminile dov’è presente l’Italia
Po-Yu Cheng batte Tordoya Ayaviri ed è il secondo finalista dei -55 kg
Gol di Houdane! Il Marocco ribalta il match in pochi minuti e riporta la parità nella semifinale contro l’Argentina: 2-2
Dopo la quinta serie di lanci Cordoba è al comando della finale del giavellotto femminile davanti a Talabova e Ligere
Ugoh vince l’oro in 52.76 resistendo al rientro di Pacheco (52.85), autrice di un grande rettilineo finale. Completa il podio Muhammed in 53.06
Iniziata la finale dei 400 metri femminile
Il Marocco dimezza lo svantaggio nel secondo tempo della semifinale con l’Argentina, che ora conduce 2-1
Questa la start list della finale dei 400 metri femminile, che inizierà tra pochissimi istanti.
1 ESP GALIANO Monica
2 TPE CHEN Yi-Cen
3 RWA ABIZERA Sonia Eli-Elohe
4 AND GODOY Noa
5 UAE MUHAMMED Aisha
6 NGR UGOH Praise
7 VEN PACHECO Osmary
8 SLO KRAMARSEK Neli
9 THA SUKAUE Phichayapha
Iniziata la seconda semifinale dei -55 kg tra Po-Yu Cheng ed Alejandro Tordoya Ayaviri
Medaglia d’oro per il Senegal che batte la Lituania per 14-13 e vince il titolo nel torneo maschile
Cordoba balza al comando della finale del giavellotto femminile con un lancio in 57.62, primato personale. Nel mentre è in corso la premiazione per il salto in lungo femminile, competizione vinta da Poko Silvia Canape
Mackenzie Macdonald batte Ioanna Kosantinou ed è la seconda finalista dei -49 kg
Iniziate le sfide del gruppo B della fase preliminare del torneo maschile tra Senegal e Brasile e Porto Rico ed Ungheria
Perfetta parità tra Senegal e Lituania nella finale per l’oro maschile con il punteggio di 12-12
L’Argentina è avanti 2-0 contro il Marocco nella seconda semifinale del torneo maschile
Dopo metà gara Parizoda Talabova è al comando della finale del giavellotto femminile con la misura di 53.22, realizzata al terzo tentativo
Wabi Seblaga vince l’oro con il tempo di 3:58.73, nuovo primato personale.
In questo momento è in corso la seconda semifinale dei -49 kg tra Konstantinou e Macdonald.
È iniziata la finale dei 1500 metri maschile
Nei 49 kg femminili la coreana Siwoo Lee raggiunge la finale, così come l’uzbeko Asadbek Samandarov nei 55 kg maschili.
Al termine del primo tempo, della semifinale del torneo maschile, l’Argentina è in vantaggio 2-0 sul Marocco.
Iniziata la finale del torneo maschile tra Senegal e Lituania.
La Polonia vince l’oro nel torneo femminile! Sconfitta 12-11 la Cina in finale.
L’azzurro Flavio Angelini non ha preso il via nella semifinale degli 800 metri maschili.
L’azzurra Laura Grasso Castagnetta è al comando dopo sei regate, con un punteggio complessivo di 21.
Questa la startlist della prima semifinale degli 800 metri maschili:
1 Ghebreab MANTAY ERI
2 Castro AMARAL TLS
3 Gabriel INI SOL
4 Magnus KOFOED DEN
5 Flavio ANGELINI ITA
6 Michael AZOGUE ECU
7 Clement NIYOMUHOZA EOR
8 Abdikhaliq Idiris AHMED SOM
Sta per iniziare la finale del salto in alto maschile.
La prima semifinale del torneo maschile, in corso ora, vede l’Argentina in vantaggio 1-0 sul Marocco.
La turca Dunya Yenihayat vince la medaglia d’oro nel torneo femminile, battendo per 6-5, in finale, la malese Ye-Eun Whang.
La Germania conquista il bronzo nel torneo maschile, sconfitta per 21-17 la Lettonia, che chiude quarta.
La spagnola Perez vince il bronzo nel torneo femminile. Ora in corso la finale per l’oro tra la turca Yenihayat e la malese Whang.
Questa la classifica finale del salto in lungo femminile:
1 Silvia CANAPE Poko ITA 5.92
2 Maria SAADI MAR 5.89
3 Deborah ACHLEITNER AUT 5.72
4 Bianca Maria VUKS EST 5.64
5 Lara BUBANJA MNE 5.47
6 Lixuan LIU CHN 5.12
7 Cayla CHRISTOPHER GRN 4.52
– Keely DEVEAUX BAH NM
– Garmai LEWIS LBR DNS
Salto finale clamoroso della classe 2009 piemontese, che ha battuto per appena 3 centimetri Saadi, in testa sin dalla prima tornata.
NULLOOOOOOOOOO
L’ultimo salto della marocchina Saadi è nullo!
POKO SILVIA CANAPE VINCE LA MEDAGLIA D’ORO NEL SALTO IN LUNGO FEMMINILE!
CANAPE BALZA AL COMANDOOOOOOOOOOO
Splendido ultimo salto dell’azzurra, che piazza un clamoroso 5,92.
L’honkonghese Shing Him Harris Ho conquista la medaglia d’oro nel fioretto maschile: battuto in finale, con un netto 15-8, il nipponico Masashi Maeda.
In corso la finale per il bronzo del torneo femminile tra la spagnola Perez e la singaporiana Yeo.
Questa la classifica finale dei 3000 metri femminili:
1 Faith RONO KEN 9:15.47
2 Yordanos TSIGAB ETH +0.24
3 Keren CHELIMO UGA +16.94
4 Zoe GORSKI ARG +32.36
5 Maria Clara PIRES POR +50.94
6 Zara ILIEVA BUL +52.24
7 Kenya CUAHUTLE PEREZ MEX +1:06.74
8 Matebatso LELAKA LES +1:12.99
9 Salvina JALISMA SOL +4:37.48
Questa la classifica della finale del getto del peso maschile:
1 Pyetro Henrico SOUZA BRA 19.79
2 Xhaevion KELLY JAM +0.45
3 Darius BOTHA RSA +0.56
4 Soohwan LEE KOR +0.64
5 Petar CVOKIC SRB +2.61
6 Halafihi Ofeina Ehe Langi FISIIHOI TGA +4.34
7 Donald ABA SOL +9.30
Volaaaaaaa Canape! Gran quinto salto dell’azzurra, che registra uno splendido 5,67 metri ed è attualmente seconda.
Il Senegal vince la medaglia di bronzo nel torneo femminile: sconfitto l’Egitto per 18-17.
Arriva a 5,41 metri Canape con il suo quarto tentativo, non ancora sufficiente, però, per tornare in zona medaglia.
Il cipriota Kiayias vince la medaglia di bronzo nel fioretto maschile: battuto 15-14 il britannico Belbouab.
Nella finale femminile per il bronzo l’Egitto è in vantaggio 14-10 sul Senegal.
Dopo tre tornate, l’azzurra Canape è quarta nella finale del salto in lungo femminile: nell’ultimo giro è stata sorpassata dalla montenegrina Bubanja, con 5,47 metri.
Nella finale del disco maschile l’oro va all’egiziano Yahya Sawaby (68,23 metri), argento per il giamaicano Kamari Kennedey (66,31 metri), bronzo per il cileno Vittorio Gorziglia (56,00 metri).
La turca Dunya Yenihayat è la prima finalista nel torneo femminile: battuta in semifinale 7-1 la spagnola Sara Perez Cumbreras.
Nullo anche il terzo tentativo di Canape nella finale del salto in lungo femminile: l’azzurra è virtualmente terza con 5,39 metri come miglior misura.
Nella finale per il bronzo, del fioretto maschile, il cipriota Aris Kyayias è avanti 8-2 sul britannico Mohammed Belbouab.
Canape registra un buon 5,39 metri con il secondo salto, e si mette momentaneamente in terza piazza nella finale del lungo femminile.
Questa la classifica finale dei 2000 siepi maschili:
1 Junedin ABDO ETH 5:29.30
2 Wesley Kiplagat KIPKECH KEN +6.98
3 Michael KIBET UGA +10.20
4 Pablo VAZQUEZ ESP +16.75
5 Thiago GOYZUETA PER +17.49
6 Ayham SAYAHI TUN +17.98
7 Mauricio de Jesus CAMACHO BRISENO MEX +21.50
8 Youssef ABDOUSSI MAR +24.94
9 Saleh MAHMOUD EGY +27.53
10 Ido NOAM ISR +29.89
11 Simon SCARDI ITA +40.71
12 Mohammad ALIDOOSTI IRI +57.30
13 Rabea ALSARARI YEM +1:04.81
L’etiope Junedin Abdo vince la medaglia d’oro nei 2000 siepi maschili.
Nullo il primo salto di Canape Poko nella fine del lungo femminile.
Iniziata la finale dei 2000 siepi, questa la startlist:
1 Rabea ALSARARI YEM
2 Mohammad ALIDOOSTI IRI
3 Saleh MAHMOUD EGY
4 Junedin ABDO ETH
5 Youssef ABDOUSSI MAR
6 Simon SCARDI ITA
7 Ido NOAM ISR
8 Thiago GOYZUETA PER
9 Pablo VAZQUEZ ESP
10 Michael KIBET UGA
11 Ayham SAYAHI TUN
12 Wesley Kiplagat KIPKECH KEN
13 Mauricio de Jesus CAMACHO BRISENO MEX
Sta per iniziare la finale del salto in lungo femminile, questa la startlist:
1 Silvia CANAPE Poko ITA
2 Keely DEVEAUX BAH
3 Cayla CHRISTOPHER GRN
4 Garmai LEWIS LBR
5 Bianca Maria VUKS EST
6 Lixuan LIU CHN
7 Lara BUBANJA MNE
8 Maria SAADI MAR
9 Deborah ACHLEITNER AUT
Nella finale del disco maschile Sawaby migliora ulteriormente la propria misura e registra 68,23 metri.
Sta per iniziare la finale del getto del peso maschile.
La seconda semifinale del fioretto maschile vedo l’hongkonghese Shing Him Harris prevalere 15-10 sul cipriota Aris Kiayias.
Nel fioretto maschile Maeda compie un’incredibile rimonta sul britannico Belbouab (vittoria per 15-13) e vola in finale.
Nella finale del disco maschile, dopo due giri di lanci, al comando c’è l’egiziano Yahya Sawaby, con la misura di 67,10 metri.
L’azzurro Davide Crisci vola in finale nei 400 hs maschili con il quarto crono assoluto.
Questa la classifica della seconda semifinale dei 400 hs maschili:
1 Davide CRISCI ITA 52.65
2 Kevin TOBIAS BRA +0.29
3 Stephen Jnr. ODURO GHA +0.38
4 Tengfei WANG CHN +0.54
5 Felipe MALGOR URU +4.01
6 Roko Ilaisa TABETE FIJ +5.14
7 Andrej DUKANOVIC MNE +5.84
– Gift OGHENERUNOR NGR DNS
Grande prova di Crisci: l’azzurro vince la propria semifinale con il tempo di 52″65!
Questa la startlist della seconda semifinale dei 400 hs maschili:
1 Roko Ilaisa TABETE FIJ
2 Stephen Jnr. ODURO GHA
3 Felipe MALGOR URU
4 Kevin TOBIAS BRA
5 Davide CRISCI ITA
6 Tengfei WANG CHN
7 Andrej DUKANOVIC MNE
8 Gift OGHENERUNOR NGR
Iniziata la finale del disco maschile.
In corso la prima semifinale del fioretto maschile: il britannico Mohammed Belbouab è in vantaggio 10-6 sul nipponico Masashi Maeda.
Vittoria ai punti per Prohnevsky, che avanza così in semifinale nella categoria 65 kg maschili.
In corso l’incontro, valido per i quarti di finale della categoria 65 kg maschili, tra l’israeliano Artur Eytan Prohnevsky e il moldavo Catalin Mustea.
Conclusa la sessione mattutina con la vittoria del Brasile su Portorico per 2-0 (girone B maschile). Si ripartirà alle 16.00
Conclusi i primi due quarti di finale dei -65 kg maschili. Successi per il giapponese Sakuno e l’armeno Katvalyan, che eliminano rispettivamente il pugile del Tajikistan Khoshimov e l’egiziano Wazir
Archiviati anche i quarti di finale dei -55 kg maschili. Questi i risultati:
Grigoryan (ARM)-Samandarov (UZB) 0-2
Mamadou (IND)-Diallo (SEN) 2-0
Cheng Po-Yu (TPE)-Vulue (LBR) 2-0
Kembi (CAF)-Tordoya Ayaviri (BOL) 0-2
Battuta d’arresto nella quinta regata complessiva, la seconda odierna, per Laura Grasso Castagnetta. L’azzurra chiude all’undicesimo posto. Altro successo della greca Zerva sulla spagnola Sanchez e la polacca Suchocka. In classifica l’italiana è terza con 20 punti dietro all’iberica Sanchez (14) ed alla cinese Wu Zyian (16). Tra poco la terza ed ultima regata di quest’oggi
Conclusi i quarti di finale dei -49 kg femminili. Di seguito i risultati:
Kirtselis (FIN)-Mamadou (IND) 0-2
Latisa (LTA)-Lee Siwoo (KOR) 0-2
Konstantinou (CYP)-Numukiza (EOR) 2-0
Macdonald (AUS)-Medina Ortega (PAR) 2-0
La Germania si è imposta per 2-0 sulla Thailandia (girone A maschile). Successo per il Senegal sulla Francia per 2-1 (girone B femminile). Squadra di casa vittoriosa anche al maschile con lo score di 2-1 sull’Ungheria (girone B)
Sarà Senegal-Lituania la finalissima maschile. I lituani superano per 21-19 la Lettonia e sfideranno i padroni di casa alle 17.15
La seconda semifinale maschile tra Argentina e Marocco inizierà alle 16.32. La vincente sfiderà il Portogallo, che in mattinata ha battuto per 2-0 l’Afghanistan
Lituania avanti per 12-8 sulla Lettonia nel derby baltico che contraddistingue la seconda semifinale maschile
Ultimati i quarti di finale dei -55 kg maschili. Questi i risultati:
Bawi (AFG)-Dodd (AUS) 0-5
Ghazwani (KSA)-Changazi (SWE) 0-5
Hilal (LBN)-Ismailov (GEO) 0-5
Garcia Rebelo (CAN)-Sanyang (GAM) 5-0
Grande euforia a Dakar! Arrivano due punti consecutivi del Senegal, che vola in finale superando la Germania con lo score di 16-15
Grande battaglia tra Germania e Senegal nella prima semifinale maschile. Si va all’overtime sul 14 pari
Conclusa la prima regata odierna del windsurf femminile. Vittoria della greca Zerva dinanzi alla spagnola Sanchez ed all’italiana Laura Grasso Castagnetta. In classifica l’azzurra è seconda dietro la cinese Wu Zyan, ma le due hanno collezionato entrambe 9 punti
Il Portogallo è la prima finalista del torneo maschile. Vittoria per 2-0 sull’Afghanistan. Reti siglate nella prima frazione da Carvalho e Ferreira
I risultati dei restanti ottavi di finale dei -49 kg femminili e dei -55 maschili:
Mamadou (IND)-Szentgyorgyi (UNG) 2-0 donne
Uwamahoro (RWA)-Macdonald (AUS) 0-2
Nguyen (VIE)-Samandarv (UZB) 0-2 uomini
Bikinou (CON)-Kembi (CAF) 0-2
Pubblico che torna a scaldarsi. In campo i padroni di casa del Senegal opposti alla Germania nella prima semifinale maschile
Portogallo che continua a comandare per 2-0 nella prima semifinale maschile contro l’Afghanistan
Terminata la gara a squadre maschile. Oro alla Cina davanti a Giappone e Gran Bretagna. Italia ottava ed ultima dopo una buona partenza.
LA CLASSIFICA FINALE
1-Cina 158.463 oro
2-Giappone 156.230 argento
3-Gran Bretagna 153.763 bronzo
4-Germania 148.995
5-Belgio 147.696
6-Egitto 145.562
7-Messico 143.094
8-Italia 141.496
Sarà Cina-Polonia la finale femminile. Polacche che si impongono per 19-14 sull’Egitto. Top scorer l’egiziana Elsayed a quota 8 punti
Gli azzurrini si congedano ottenendo il punteggio di 22.832 al cavallo con maniglie. C’è un pizzico di rammarico dopo un avvio di gara a contatto con le primissime posizioni
Programma che prosegue con la seconda semifinale femminile. In campo Polonia ed Egitto
Sta per iniziare la regata d’apertura del windsurf maschile. Nella competizione femminile ci sarà l’italiana Laura Grasso Castagnetta
Completata la quinta rotazione. Azzurrini che risalgono al settimo posto, ma il podio è distante oltre 10 punti. Questa la classifica:
1-Cina 132.397
2-Giappone 130.864
3-Gran Bretagna 128.830
4-Germania 123.996
5-Belgio 122.830
6-Egitto 121.929
7-Italia 118.664
8-Messico 117.728
Siamo nel corso della quinta e penultima rotazione della gara a squadre maschile. Italia che ha concluso la propria prova al corpo libero ottenendo lo score di 21.966. Gli azzurri scavalcano il Messico ma per il podio non ci sarà nulla da fare
Delusione per il pubblico di Dakar. Nella prima semifinale femminile la Cina supera le padrone di casa del Senegal con lo score di 21-19
All’intervallo il Portogallo conduce per 2-0 sull’Afghanistan nella prima semifinale del torneo maschile
A sorpresa l’egiziana Nouray Elsayed elimina la sudcoreana Kim Sumin con lo score di 6-5 accedendo ai quarti di finale
Italia addirittura ultima dopo la quarta rotazione. Ci superano anche Belgio e Germania. Questa la classifica:
1-Cina 105.731
2-Giappone 104.198
3-Gran Bretagna 103.064
4-Germania 98.579
5-Belgio 97.497
6-Messico 97.062
7-Egitto 96.796
8-Italia 96.698
In corso l’ultimo ottavo di finale femminile, ovvero la sfida tra la sudcoreana Kim Sumin e l’egiziana Elsayed
Alla sbarra, quarta rotazione, gli azzurrini non vanno oltre il 22.933 perdendo un’altra posizione in favore del Belgio. Attendiamo il termine della rotazione per conoscere il piazzamento esatto dell’Italia
Inizia la giornata dedicata alle semifinali. Si parte da quelle femminili. Di seguito il programma:
Cina-Senegal (femminile)
Polonia-Egitto (femminile)
Germania-Senegal (maschile)
Lituania-Lettonia (maschile)
L’indiana Khadake vince 6-0 contro la bulgara Kenderova e accede ai quarti di finale.
Portogallo in vantaggio contro l’Afganistan.
Cambia la classifica a metà gara, con l’Italia che scivola in quarta posizione:
1. Gran Bretagna (77.865)
2. Cina (77.632)
3. Giappone (76.132)
4. Italia (73.765)
5. Germania (73.698)
6. Belgio (73.664)
7. Messico (73.630)
8. Egitto (60.531)
La Tunisia maschile vince 2-0 contro le Isole Cook.
Boschetti e Capuzzo trovano un complessivo di 22.889 nelle parallele, aspettiamo di capire la loro posizione in classifica alla fine della terza rotazione.
Dominio di Whang che vince 6-0, niente da fare per una buona Manini che deve arrendersi alla statunitense. Finisce il torneo dell’azzurra.
Whang vince anche il secondo set e lo fa con un 27-29. L’8 finale di Manini rovina i piani dell’azzurra mentre la statunitense con l’ultima freccia ha trovato un 10 pesantissimo.
25-28 il primo set, i due punti sono di Whang. Manini costretta a partire in svantaggio.
25-28 il primo set, i due punti sono di Whang. Manini costretta a partire in svantaggio.
La classifica dopo due rotazioni:
1. Cina (53.032)
2. Messico (50.931)
3. Italia (50.866)
4. Giappone (50.699)
5. Gran Bretagna (50.599)
6. Germania (50.032)
7. Egitto (48.665)
8. Belgio (48.365)
L’atleta di Singapore Yao supera alo shoot-off la messicana Casas. Adesso tocca a Manini affrontare la statunitense Whang per accedere ai quarti di finale.
La Germania maschile vince 2-0 contro la Tailandia.
Inizia la prima semifinale maschile tra Portogallo e Afganistan.
L’Italia terza dopo le prime due rotazioni! Dopo gli esercizi agli anelli e nel volteggio, gli azzurrini sono al terzo posto dietro Cina e Messico. Ora le parallele.
La turca Yenihayat supera per 6-0 l’emira Alali.
Acosta supera Kiayis per 5-1, stesso discorso per Ho su Martinez.
Kofoed batte per 5-2 Benabed, ancora due incontri prima della fine dei preliminari.
La spagnola Perez supera per 7-1 la slovacca Tollaricova.
L’hongkonghese Ho liquida 5-0 Sy.
Martinez supera per 5-2 Acosta Murillo.
Sta per iniziare la finale a squadre maschile, l’Italia partirà dagli anelli nella prima rotazione.
Maeda batte per 5-1 Thiam.
Ottima vittoria per Kiayias che supera per 5-2 Kofoed.
La Spagna batte per 2-1 la Cina, mentre la Croazia batte per 3-0 il Messico.
La francese Lapouge elimina per 7-3 la svizzera Rossier e accede ai quarti di finale.
Ancora una vittoria per Maslau, l’ultima del suo turno di qualificazione. Il bielorusso batte 5-2 Eldeeb.
Benabed vince 4-3 contro Sy, Novak supera 5-2 Juras.
Continua spedito il programma del secondo gruppo rispetto a quello del primo. Maeda supera per 5-2 Belbouab.
Thiam perde ancora, 5-0 di Eldeeb.
Martini supera per 6-4 la tedesca Edlich e passa ai quarti di finale.
Maslau vince 5-2 contro Juras.
Belbouab torna alla vittoria, battendo 5-3 Novak. Dominio di Ho che vince per 5-0 contro Acosta.
Edlich avanti 3-1 contro Martini dopo due set.
Kofoed supera per 5-3 Martinez.
Maeda batte anche Eldeeb e lo fa per 5-3.
Iniziano gli ottavi di finale del tiro con l’arco femminile, la tedesca Edlich sfida l’australiana Martini. Manini è la sesta a scendere in pedana.
Altra sconfitta per Thiam, battuto 5-0 da Juras.
Sy ci prova ma perde 1-5 da Kiayias.
Ho supera per 5-2 Benabed.
Kofoed vince 5-0 contro Acosta, mentre Maslau batte 5-2 Belbouab: prima sconfitta per il britannico.
La Spagna vince il primo set contro la Cina, stesso discorso per la Croazia contro il Messico.
Maeda rifila un 5-1 a Novak.
Eldeeb batte per 5-2 Juras, Martinez Bravo liquida facilmente Sy per 5-2.
Kiayias vince per 5-1 contro Benabed.
Prestazione convincente di Ho che supera per 5-1 Kofoed, altra vittoria netta per Belbouab: 5-0 su Thiam.
Acosta Murillo batte per 5-3 Sy, stesso risultato tra Novak e Maslau con la vittoria del fiorettista ceco.
Maeda vince ancora e lo fa contro Juras per 5-0. Trionfa anche Martinez Bravo contro Benabed, il venezuelano vince per 5-1 contro l’algerino.
Manca pochissimo all’inizio delle sfide tra Spagna e Cina e tra Croazia e Messico.
Kiayis batte 5-2 l’hongkonghese Ho per 5-2, mentre Belbouab batte anche Eldeeb.
Novak si riprende e batte 5-0 Thiam.
Kofoed batte 5-1 Sy. Mentre nel secondo gruppo, il qatariota Eldeeb batte 5-4 il ceco Novak, il britannico Belbouab supera per 5-1 il lituano Juras, il giapponese Maeda batte Maslau.
Acosta rimonta dal 2-3 e vince 5-3 contro Benabed, adesso inizierà la sfida tra Sy e Kofoed. Continua il programma del primo gruppo.
Maslau domina Thiam per 5-0, Kiayias vince 5-2 contro Martinez. Ora il costaricano Acosta contro l’algerino Benabed, in contemporanea anche il senegalese Sy con il danese Kofoed.
Ad inaugurare il folto programma del fioretto maschile, le sfide tra il venezuelano Martinez e il cipriota Kiayias e quella tra il malese Thiam e il bielorusso Maslau.
Da oggi, a partire dalle 10.30, inizia anche il torneo del beach handball: in scena questa mattina, e per il resto della giornata, i match preliminari validi per il Girone A e B delle competizioni maschili e femminili.
Questa mattina ci sarà molto spazio per il torneo del fioretto maschile, con i turni di qualificazione per gli ottavi di finale che inizieranno alle 12.15: non ci sono italiani in gara.
L’Italia della ginnastica artistica non sarà protagonista solo alle 11.30 con la gara a squadre maschile, ma lo sarà anche alle 18.00 con quella femminile: D’Aniello, Rinaldi e Frenna sognano una medaglia.
Laura Grasso Castagnetta sarà protagonista per l’Italia nelle regate di qualificazione 4, 5 e 6 nel windsurf.
Passando all’atletica, che però inizierà intorno alle 15.00, spazio a Davide Crisci nella semifinale dei 400 m a ostacoli, Poko Silvia Canape nella finale del salto in lungo, Simon Scardi nella finale dei 2000 m siepi e Flavio Federico Angelini nella semifinale degli 800 m.
Spazio anche al tiro con l’arco, visto che oggi sarà di scena il torneo femminile a partire dagli ottavi di finale: in gara c’è anche la nostra Matilde Manini come sesto match dalle 11.00.
Il programma dell’Italia partirà con la ginnastica artistica, visto che alle 11.00 Capuzzo, Salvati e Boschetti inizieranno la loro finale a squadre maschili.
Buongiorno amici di OA Sport, manca poco all’inizio di una nuova giornata di gare a Dakar per le Olimpiadi Giovanili.
Olimpiadi Giovanili 2026 oggi in tv: orari lunedì 9 novembre, streaming, italiani in gara