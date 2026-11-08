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Beach wrestling, assegnati gli ultimi 4 titoli alle Olimpiadi Giovanili di Dakar
Si chiude il programma del beach wrestling alle Olimpiadi Giovanili 2026, in corso di svolgimento a Dakar, in Senegal: assegnati i titoli e le medaglie nelle ultime quattro categorie di peso previste, equamente suddivise tra uomini e donne. Non c’erano azzurrini in gara quest’oggi.
Nei -70 kg maschili l’azero Tunar Guliyev supera nella finale per l’oro il georgiano Luka Makharadze, sconfitto per 3-1, con il bronzo che va all’ucraino Mykyta Kuzmenko, mentre nei -90 kg maschili il titolo va all’azero Elgun Karimli, che regola nell’ultimo atto il georgiano Nuradin Mustafaev, battuto per 3-1, con il terzo posto al padrone di casa senegalese Ablaye Diouf.
Nei -45 kg femminili successo della padrona di casa senegalese Ndeye Khady Anna Diatta, che batte la messicana Karen Araceli Rios Silva con lo score di 3-1, con il terzo posto della colombiana Valery Edith Rubio Torres, mentre nei -65 kg femminili l’oro va al collo della dominicana Yolayni Rosado Valerio, che piega in finale la spagnola Graciela Eningo col punteggio di 3-1, con il bronzo alla mongola Anujin Erkhembaatar.