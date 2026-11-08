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Tiro con l’arco, Mael Lamouret vince il torneo individuale maschile alle Olimpiadi Giovanili

Pubblicato

2 ore fa

il

Tiro con l'arco / Lapresse

Si è appena conclusa presso l’Abdoulaye Wade Stadium la terza giornata di gara del tiro con l’arco alle Olimpiadi Giovanili di Dakar 2026, quarta edizione estiva della manifestazione a cinque cerchi riservata agli under 18 che torna nella versione estiva (per la prima volta in Africa) dopo un’assenza di otto anni dovuta alla pandemia e a rinvii vari.

Quest’oggi è andata in scena la fase finale (dagli ottavi in poi) del tabellone a eliminazione diretta della competizione individuale maschile di ricurvo, con l’unico azzurro presente Niccolò Mazzuoli che era stato sconfitto nei turni preliminari dallo svizzero Noe Wenger per 6-2. Domani tornerà in azione Matilde Manini a partire dagli ottavi di finale della sua gara individuale.

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La prova maschile ha premiato il francese Mael Lamouret, capace di vincere la finale per l’oro battendo per 6-4 (30-29, 28-28, 28-29, 30-28, 28-28) il taiwanese n.1 del seeding Chen Pinan. Il podio è stato completato dal sudcoreano Lee Jiho, che si è imposto nello spareggio per il bronzo sull’egiziano Ismail Ezzeldin con lo score di 6-2.

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