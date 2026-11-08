Taekwondo, Virginia Lampis si ferma in semifinale e ottiene il bronzo alle Olimpiadi Giovanili

Si chiude con una medaglia di bronzo conquistata da Virginia Lampis l’avventura dell’Italia nel taekwondo ai Olimpiadi Giovanili di Dakar 2026, quarta edizione estiva della manifestazione a Cinque Cerchi riservata agli under 18 che torna nella versione estiva (per la prima volta in Africa) dopo un’assenza di otto anni dovuta alla pandemia e a rinvii vari.

L’unica taekwondoka azzurra convocata in Senegal si è tolta una bella soddisfazione sulla pedana del Complexe Iba Mar Diop, salendo sul podio in uno degli eventi più prestigiosi ed importanti della stagione. La genovese classe 2010 ha cominciato il cammino odierno direttamente ai quarti di finale, battendo la maliana Mariam Diallo in due round per poi cedere in semifinale alla croata Petra Uglešić.

Lampis si è fermata dunque ad un passo dall’accesso alla finale per l’oro nella -44 kg, perdendo 2-0 al termine di due round abbastanza tirati (10-8, 16-9) e dovendosi accontentare della terza moneta. Uglesic ha poi regalato alla Croazia il titolo olimpico giovanile battendo nell’ultimo atto la russa Elina Tkhamokova, mentre nella -48 kg maschile ha trionfato l’egiziano Youssef Hassan Kamal (2-0 in finale sul francese Maxence Botta).