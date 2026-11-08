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Olimpiadi Giovanili 2026 oggi in tv: orari domenica 8 novembre, streaming, italiani in gara
Oggi domenica 8 novembre va in scena l’ottava giornata di gare alle Olimpiadi Giovanili 2026. Si è ormai entrati nella seconda parte della rassegna a cinque cerchi dedicata agli juniores e lo spettacolo continua a Dakar (capitale del Senegal), con una nutrita programmazione e l’assegnazione di diverse medaglie in chiusura del fine settimana.
LA DIRETTA LIVE DELLE OLIMPIADI GIOVANILI DALLE 10.00
L’Italia si gioca diverse carte interessanti per essere protagonista in terra africana: gli azzurri cercheranno di distinguersi e di lanciare importanti segnali in vista del prossimo futuro, trovando spazio in uno degli eventi di riferimento di questa stagione per la categoria. Grande attesa per le finali di nuoto e di judo,
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming, gli italiani in gara oggi (domenica 8 novembre) alle Olimpiadi Giovanili 2026. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max, Olympic Channel; prevista una finestra su RaiSportHD dalle ore 14.00 alle ore 14.50; garantita la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Senegal sono un’ora indietro rispetto a noi).
CALENDARIO OLIMPIADI GIOVANILI OGGI
Domenica 8 novembre
10:00 Ciclismo su strada, corsa in linea femminile
10:00 Scherma, fioretto individuale femminile, gironi, tabellone dei 16 e degli 8
11:00 Ginnastica artistica, qualificazioni femminili
11:00 Tiro con l’arco, individuale maschile, ottavi di finale
11:30 Beach wrestling, fase a gironi (donne 45 kg, 65 kg; uomini 70 kg, 90 kg)
12:00 Ciclismo su strada, corsa in linea maschile
12:00 Futsal femminile, semifinali
12:00 Taekwondo, ottavi di finale (donne -44 kg, uomini -48 kg)
12:30 Basket 3×3 femminile, quarti di finale
12:48 Taekwondo, quarti di finale (donne -44 kg, uomini -48 kg)
13:00 Pugilato, turni preliminari (donne 48 kg, 54 kg, 60 kg; uomini 50 kg, 60 kg)
13:20 Basket 3×3 maschile, quarti di finale
14:00 Vela, windsurf maschile e femminile (regate 1-3)
15:00 Tiro con l’arco, individuale maschile, quarti di finale
15:00 Scherma, fioretto individuale femminile, semifinali, finale per il bronzo, finale per l’oro
15:30 Atletica, finale lancio del martello maschile
15:35 Atletica, semifinali 100 ostacoli
15:40 Atletica, finale salto triplo femminile
15:53 Atletica, semifinali 800 metri femminile
15:56 Tiro con l’arco, individuale maschile, semifinali
16:00 Basket 3×3 femminile, quarti di finale
16:00 Beach wrestling, gironi e finali (donne 45 kg, 65 kg; uomini 70 kg, 90 kg)
16:12 Atletica, semifinali 100 metri femminile
16:30 Atletica, semifinali 100 metri maschile
16:30 Tiro con l’arco, individuale maschile, finale per il bronzo
16:40 Atletica, finale salto con l’asta femminile
16:44 Tiro con l’arco, individuale maschile, finale per l’oro
16:48 Atletica, semifinali 400 metri femminile
16:50 Basket 3×3 maschile, quarti di finale
17:00 Taekwondo, semifinali (donne -44 kg, uomini -48 kg)
17:06 Atletica, semifinali 400 metri maschile
17:10 Atletica, finale lancio del disco femminile
17:20 Atletica, finale salto in lungo maschile
17:25 Atletica, finale 3000 metri maschile
17:48 Atletica, finale 2000 siepi femminile
18:00 Pugilato, turni preliminari (donne 48 kg, 54 kg, 60 kg; uomini 50 kg, 60 kg)
18:00 Taekwondo, finali (donne -44 kg, uomini -48 kg)
18:07 Atletica, finale 100 ostacoli
18:16 Atletica, finale 100 metri femminile
18:25 Atletica, finale 100 metri maschile
PROGRAMMA OLIMPIADI GIOVANILI: COME VEDERLE IN TV E STREAMING
Programmazione tv: finestra su RaiSportHD dalle ore 13.40 alle ore 14.30.
Diretta streaming: Discovery Plus, HBO Max, Olympic Channel; finestra su Rai Play dalle ore 13.40 alle ore 14.30.
Diretta testuale: OA Sport.
ITALIANI IN GARA OGGI OLIMPIADI GIOVANILI
Domenica 8 novembre
10:00 Ciclismo su strada, corsa in linea femminile: Anna Bonassi
11:00 Ginnastica artistica, qualificazioni femminili: Dalila D’Aniello, Sofia Frenna, Clarissa Rinaldi
12:00 Ciclismo su strada, corsa in linea maschile: Lorenzo Ceccarello
12:00 Taekwondo, ottavi di finale (donne -44 kg): Virginia Lampis
12:48 Taekwondo, quarti di finale (donne -44 kg): eventuale Virginia Lampis
13:00 Pugilato, turni preliminari (donne 48 kg): Michela Guglielmon
14:00 Vela, windsurf maschile e femminile (regate 1-3): Laura Grasso Castagnetta
16:30 Atletica, semifinali 100 metri maschile: Lorenzo Cappellini
16:30 Futsal femminile, semifinali: Italia-Ucraina
17:00 Taekwondo, semifinali (donne -44 kg): eventuale Virginia Lampis
17:20 Atletica, finale salto in lungo maschile: Bruelsino Randriamikasa
18:00 Taekwondo, finali (donne -44 kg): eventuale Virginia Lampis
18:25 Atletica, finale 100 metri maschile: eventuale Lorenzo Cappellini