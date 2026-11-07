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Beach wrestling, Francesco Moffa eliminato nella prima fase a gironi nei -80 kg delle Olimpiadi Giovanili
Si apre il programma del beach wrestling alle Olimpiadi Giovanili 2026, in corso di svolgimento a Dakar, in Senegal: esce di scena nella prima fase a gironi l’unico azzurrino in gara, Francesco Moffa, sconfitto in tutti gli incontri disputati nel Girone A dei -80 kg.
Nei -60 kg maschili il venezuelano Wilfredo Grabiel Rodriguez Gonzalez supera nella finale per l’oro l’iraniano Amirali Domirkolaei, sconfitto per 4-0, con il bronzo che va al georgiano Davit Mdzevashvili, mentre nei -80 kg maschili il titolo va al padrone di casa senegalese Maguette Diop, che regola nell’ultimo atto l’azero Nihad Suleymanli, battuto per 4-0, con il terzo posto all’iraniano Reza Jalilian.
Nei -55 kg femminili successo della padrona di casa senegalese Elisabeth Diatta, che batte la nipponica Reisa Kojima con lo score di 5-1, con il terzo posto della congolese Stephie Tsimba Manzanza, mentre nei -75 kg femminili l’oro va al collo della cinese Zhao Min, che piega in finale l’indiana Taniya Taniya col punteggio di 2-1, con il bronzo alla statunitense Matilda Ann Hruby.