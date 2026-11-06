Nuoto, la cinese Mohan Chang grande protagonista delle finali alle Olimpiadi Giovanili

Si è conclusa oggi la sei giorni dedicata alle discipline del nuoto dei Giochi Olimpici Giovanili 2026, in scena a Dakar (Senegal). Nella vasca lunga di CTO Dakar Aquatic Centre sono stati assegnati gli ultimi quattro titoli della rassegna a cinque cerchi nei 200 stile libero e nei 200 farfalla maschili e femminili. Andiamo a scoprire i risultati.

Nella prima finale, quella dei 200 sl femminili, la grande protagonista è stata Mohan Chang. La cinese ha conquistato la medaglia d’oro con il tempo di 1:59.59, anticipando la croata Ana Bobanovic, argento in 2:01.17. Completa il podio l’indiana Dhinidhi Desinghu, bronzo in 2:02.28. Chang ha poi concluso la sua giornata prendendosi un’altra medaglia d’oro nell’ultimo atto dei 200 farfalla. L’asiatica ha dominato la finale, conquistando il secondo titolo in pochi minuti chiudendo con il crono di 2:09.93. Seconda posizione ed argento per la brasiliana Ana Julia Aguiar Amaral (2:13.01), bronzo per l’indonesiana Michelle Surjadi Fang (2:14.10).

Al maschile, invece, la gara regina porta la firma di Bogdan Toropkin. Il russo, al termine di un ultimo atto combattuto, è riuscito a conquistare la medaglia d’oro toccando la piastra in 1:47.78. Non lontano dal titolo l’ungherese Oliver Papai che deve accontentarsi dell’argento in 1:48.43. Sale sul podio anche il messicano Daniel Saborio Grillo, bronzo in 1:49.68.

L’ultima medaglia d’oro nel nuoto alle Olimpiadi Giovanili è quella di Zain Ali. L’egiziano ha dominato la finale dei 200 farfalla uomini, stampando il crono di 1:57.88 e prendendosi il titolo olimpico. Argento per il vietnamita Van Hoang Quy Duong (2:00.32), bronzo per l’indiano Tirthank Pegu (2:01.25). L’unico italiano impegnato in giornata è stato Filippo Aloisi, fuori nelle batterie dei 200 stile.