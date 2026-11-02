LIVE Musetti-Hurkacz, ATP Parigi 2026 in DIRETTA: primo turno durissimo contro il ‘big server’ polacco

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Lorenzo Musetti e Hubert Hurkacz, match valido come primo turno del Master 1000 di Parigi-Bercy.

Esordio subito impegnativo per il tennista toscano nell’ultimo Master 1000 della stagione; Musetti si troverà infatti di fronte un avversario particolarmente insidioso sulle superfici rapide, capace di mettere in difficoltà chiunque grazie alla potenza del proprio servizio. L’azzurro arriva a questo appuntamento con grande fiducia dopo aver ritrovato il successo in un torneo ATP a distanza di quattro anni. Il carrarino ha conquistato il titolo al torneo ATP 250 di Lione appena due settimane fa, superando in finale lo statunitense Taylor Fritz. L’azzurro non è però riuscito a dare continuità a questo risultato a Vienna, dove, dopo aver superato Frances Tiafoe all’esordio, è stato eliminato al secondo turno dal britannico Arthur Fery. Il tennista italiano cercherà di mettere in difficoltà il rivale polacco con il proprio tennis fatto di variazioni e soluzioni tecniche, sfruttando anche la propria capacità di cambiare ritmo all’interno dello scambio.

Sulla strada di Musetti ci sarà Hubert Hurkacz, un avversario che per caratteristiche tecniche può rappresentare un ostacolo particolarmente scomodo. Il polacco, ex numero 6 del mondo, arriva dalla partecipazione all’ATP 500 di Basilea, dove ha raggiunto il secondo turno prima di arrendersi al danese Holger Rune in una battaglia conclusa al tie-break del terzo set. Il principale punto di forza di Hurkacz è senza dubbio il servizio, uno dei più efficaci del circuito, accompagnato da colpi da fondo molto potenti e profondi. Il polacco può inoltre fare male con il diritto e sfruttare la velocità delle condizioni di gioco parigine. Qualche difficoltà può invece emergere quando viene costretto a muoversi lateralmente e a difendersi con continuità, situazione nella quale Musetti dovrà provare a mettere in mostra tutta la propria varietà tecnica.

I precedenti sorridono all’azzurro, avanti 3-2 nei cinque confronti disputati. L’ultimo incrocio risale al secondo turno del Masters 1000 di Madrid del 2026, quando Musetti riuscì a imporsi con il punteggio di 6-4, 7-6(4). Il carrarino aveva già avuto la meglio sul polacco a Roma nel 2021, in un incontro terminato con il ritiro di Hurkacz, e a Rotterdam nel 2022, vincendo in tre set. Le due sconfitte sono invece arrivate entrambe sull’erba di Wimbledon, nel 2021 e nel 2023. L’italiano conduce inoltre 1-0 nei precedenti disputati sul cemento indoor.

Il match tra Lorenzo Musetti e Hubert Hurkacz aprirà il programma del campo centrale del torneo e avrà inizio alle ore 11.00. OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale dell’incontro, con aggiornamenti punto per punto e cronaca dettagliata. Buon divertimento a tutti!