Mouratoglou premia Alcaraz: “Lo spagnolo è il mio Pallone d’oro del tennis per il 2026”

Quando la stagione sportiva arriva al termine è il momento di valutare il cammino che gli atleti di ogni disciplina hanno compiuto e di assegnare i meritati riconoscimenti a coloro che nel corso dell’annata si sono maggiormente messi in evidenza raggiungendo risultati di prestigio.

Il noto allenatore Patrick Mouratoglou ha deciso di assegnare il suo personale Pallone d’oro del tennis 2026. La scelta operata dal tecnico francese farà sicuramente discutere perché non segue il semplice andamento dei risultati, ma ne valuta l’impatto sulla storia del tennis.

Sul giocatore che è entrato nella storia degli Slam quest’anno: “Zverev ha vinto il maggior numero di tornei del Grande Slam quest’anno – ha spiegato Mouratoglou – e concluderà la stagione al primo posto del ranking mondiale, ma non è lui il mio “Pallone d’Oro” del tennis. Zverev, Alcaraz e Sinner hanno tutti e tre ottenuto risultati straordinari quest’anno. Naturalmente, è stato Zverev a vincere di più. Ma c’è un solo giocatore che è entrato nella storia dei tornei del Grande Slam quest’anno, ed è Carlos Alcaraz”.

Sul percorso dello spagnolo e la semifinale di Melbourne con il tedesco: “Ha completato il Career Grand Slam, diventando il giocatore più giovane a riuscirci. Inoltre, quest’anno ha battuto Zverev nel loro unico confronto in un torneo del Grande Slam, nella semifinale degli Australian Open. È stata una partita epica. Zverev è arrivato a servire per il match, ma alla fine è stato Carlos a vincere. Il mio Pallone d’Oro del tennis è Carlos Alcaraz”.