IL RAGAZZO DEL DESTINO! Kimi Antonelli campione del mondo di F1: Italia in estasi dopo 73 anni!

Campione del Mondo! Kimi Antonelli fa la storia e diventa il terzo pilota italiano di sempre (dopo Giuseppe Farina nel 1950 e Alberto Ascari nel 1952 e 1953) capace di entrare nell’albo d’oro del Mondiale di Formula Uno, interrompendo un digiuno di 73 anni e festeggiando la certezza aritmetica del titolo iridato con ben quattro gare d’anticipo grazie al terzo posto odierno nel Gran Premio del Messico 2026.

Il ventenne di Casalecchio di Reno ha realizzato un’impresa senza precedenti in termini di precocità, demolendo il record firmato da Sebastian Vettel nel 2010 (il tedesco vinse il suo primo Mondiale a 23 anni) al termine di una stagione dominata in lungo e in largo che lo proietta di diritto nell’élite dello sport azzurro tout-court e del motorsport globale.

Antonelli aveva già ipotecato il titolo da diverse settimane grazie ad un ruolino di marcia impressionante (9 successi e 16 podi su 19 GP disputati), sfruttando quasi sempre il potenziale della sua Mercedes e stravincendo il confronto diretto con l’esperto compagno di squadra inglese George Russell (oggi sprofondato dal secondo al sesto posto con una brutta partenza ed una gara anonima).

A margine del trionfo mondiale di Kimi è arrivata la terza affermazione dell’anno (tutte ottenute negli ultimi quattro eventi) per la Red Bull di un fenomenale Max Verstappen, che ha approfittato delle scaramucce al via tra le Ferrari resistendo per quasi tutta la corsa al forcing di Charles Leclerc (quarto al traguardo) prima e Lewis Hamilton (secondo) poi con anche la complicazione di una ripartenza da bandiera rossa e da Safety Car.

La notizia di giornata e dell’intero 2026 resta però quella della consacrazione di un talento cristallino cresciuto nella Motor Valley e gestito in maniera esemplare da Toto Wolff, che ha puntato tutto su di lui da quando aveva appena 12 anni e non aveva ancora mai corso su una monoposto. Insieme ad Antonelli gioisce quest’oggi Mercedes e l’Italia intera, che attendeva da quasi tre quarti di secolo un campione di questo calibro.

CLASSIFICA GP MESSICO F1 2026

1. Max VERSTAPPEN (Red Bull Racing) Leader

2. Lewis HAMILTON (Ferrari) +0.799

3. Kimi ANTONELLI (Mercedes) +4.006

4. Charles LECLERC (Ferrari) +10.707

5. Lando NORRIS (McLaren) +11.778

6. George RUSSELL (Mercedes) +12.263

7. Oscar PIASTRI (McLaren) +19.475

8. Franco COLAPINTO (Alpine) +20.204

9. Liam LAWSON (Racing Bulls) +20.899

10. Pierre GASLY (Alpine) +21.483

11. Gabriel BORTOLETO (Audi) +22.041

12. Isack HADJAR (Red Bull Racing) +22.503

13. Ryo HIRAKAWA (Haas F1 Team) +25.373

14. Alexander ALBON (Williams) +27.562

15. Carlos SAINZ (Williams) +28.638

16. Nico HULKENBERG (Audi) +29.977

17. Sergio PEREZ (Cadillac) +30.695

18. Arvid LINDBLAD (Racing Bulls) –

19. Oliver BEARMAN (Haas F1 Team) –

20. Valtteri BOTTAS (Cadillac) –

21. Lance STROLL (Aston Martin) –

22. Fernando ALONSO (Aston Martin) –