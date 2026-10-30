Tennis
ATP Parigi 2026, il tabellone di Lorenzo Musetti: esordio con Hurkacz, poi subito Zverev
Sorteggio sfortunato per Lorenzo Musetti, fuori dalle teste di serie dell’ATP Masters 1000 di Parigi 2026: a La Defense l’azzurro troverà un cammino ostico sin dal primo turno, e dovrà lottare ad ogni step per provare ad avanzare nel torneo transalpino.
Inserito nella parte alta del tabellone, Musetti inizierà subito contro il polacco Hubert Hurkacz all’esordio, e poi in caso di successo sfiderà ai sedicesimi il numero 1 del seeding, il tedesco Alexander Zverev, che da lunedì prossimo sarà anche in vetta al ranking ATP.
Negli ottavi di finale l’azzurro poi potrebbe affrontare lo statunitense Learner Tien o il padrone di casa transalpino Luca Van Assche, poi l’asticella tornerà ad alzarsi nei quarti di finale, dove potrebbe ritrovarsi di fronte uno tra l’australiano Alex de Minaur ed il serbo Novak Djokovic.
Nel match del penultimo atto l’italiano potrebbe ritrovarsi di fronte uno statunitense, dato che i più accreditati sono Ben Shelton, Frances Tiafoe e Tommy Paul, infine nell’incontro che assegnerà il titolo potrebbe sfidare uno tra lo spagnolo Carlos Alcaraz, il russo Daniil Medvedev e l’altro azzurro Flavio Cobolli.
POSSIBILE CAMMINO LORENZO MUSETTI TURNO PER TURNO
Primo turno: Hubert Hurkacz
Secondo turno: Alexander Zverev
Ottavi di finale: Learner Tien o Luca Van Assche
Quarti di finale: Alex de Minaur o Novak Djokovic
Semifinali: Ben Shelton o Frances Tiafoe o Tommy Paul
Finale: Carlos Alcaraz o Daniil Medvedev o Flavio Cobolli
TABELLONE ATP MASTERS 1000 PARIGI 2026
Alexander Zverev (1) bye
Lorenzo Musetti-Hubert Hurkacz
Luca Van Assche-Mariano Navone
Stefanos Tsitsipas-Learner Tien (15)
Novak Djokovic (10)-Valentin Vacherot
Luciano Darderi-(Q)
Andrey Rublev-Tomás Martín Etcheverry
Alex de Minaur (8) bye
Ben Shelton (3) bye
Cameron Norrie-Matteo Arnaldi
(Q)-(Q)
Arthur Rinderknech-Francisco Cerúndolo (16)
Tommy Paul (12)-Holger Rune
Daniel Mérida-Alexander Blockx
Quentin Halys-Arthur Fery
Frances Tiafoe (7) bye
Flavio Cobolli (5) bye
(Q)-Arthur Gea (WC)
Casper Ruud-(Q)
Alejandro Tabilo-Rafael Jodar (9)
Alejandro Davidovich Fokina (13)-Moïse Kouamé (WC)
Denis Shapovalov-Karen Khachanov
Ignacio Buse-Zizou Bergs
Daniil Medvedev (4) bye
Arthur Fils (6) bye
Kyrian Jacquet (WC)-(Q)
(Q)-Titouan Droguet (WC)
(Q)-Taylor Fritz (11)
Brandon Nakashima (14)-Matteo Berrettini
Ugo Humbert-Botic van de Zandschulp
Alex Michelsen-Jiri Lehecka
Carlos Alcaraz (2) bye