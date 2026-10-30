Sorteggio ATP Parigi 2026, Cobolli dalla parte di Alcaraz. Musetti con Zverev, italiani sfortunati

Si è svolto il sorteggio del tabellone principale dell’ATP Masters 1000 di Parigi 2026: a La Defense saranno 5, in attesa delle qualificazioni, gli italiani presenti nel main draw. Le prime otto teste di serie usufruiranno di un bye al primo turno, e tra queste vi è anche Flavio Cobolli, numero 5.

Nella parte alta del tabellone il numero 1 del seeding, il tedesco Alexander Zverev, che da lunedì prossimo sarà anche in vetta al ranking ATP, attende al secondo turno uno tra Lorenzo Musetti ed il polacco Hubert Hurkacz, mentre Luciano Darderi esordirà contro un qualificato, ma al secondo turno potrebbe incrociare il serbo Novak Djokovic, testa di serie numero 10. Matteo Arnaldi inizierà il proprio percorso contro il britannico Cameron Norrie, ed in caso di successo affronterà al secondo turno lo statunitense Ben Shelton, numero 3 del seeding.

Nella parte bassa del main draw, invece, Flavio Cobolli affronterà ai sedicesimi un qualificato o la wild card transalpina Arthur Gea, ma agli ottavi potrebbe vedersela con lo spagnolo Rafael Jodar, testa di serie numero 9, mentre Matteo Berrettini affronterà all’esordio il numero 14 del tabellone, lo statunitense Brandon Nakashima, con la possibilità di affrontare lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 2 del seeding, negli ottavi di finale.

TABELLONE ATP MASTERS 1000 PARIGI 2026

Alexander Zverev (1) bye

Lorenzo Musetti-Hubert Hurkacz

Luca Van Assche-Mariano Navone

Stefanos Tsitsipas-Learner Tien (15)

Novak Djokovic (10)-Valentin Vacherot

Luciano Darderi-(Q)

Andrey Rublev-Tomás Martín Etcheverry

Alex de Minaur (8) bye

Ben Shelton (3) bye

Cameron Norrie-Matteo Arnaldi

(Q)-(Q)

Arthur Rinderknech-Francisco Cerúndolo (16)

Tommy Paul (12)-Holger Rune

Daniel Mérida-Alexander Blockx

Quentin Halys-Arthur Fery

Frances Tiafoe (7) bye

Flavio Cobolli (5) bye

(Q)-Arthur Gea (WC)

Casper Ruud-(Q)

Alejandro Tabilo-Rafael Jodar (9)

Alejandro Davidovich Fokina (13)-Moïse Kouamé (WC)

Denis Shapovalov-Karen Khachanov

Ignacio Buse-Zizou Bergs

Daniil Medvedev (4) bye

Arthur Fils (6) bye

Kyrian Jacquet (WC)-(Q)

(Q)-Titouan Droguet (WC)

(Q)-Taylor Fritz (11)

Brandon Nakashima (14)-Matteo Berrettini

Ugo Humbert-Botic van de Zandschulp

Alex Michelsen-Jiri Lehecka

Carlos Alcaraz (2) bye