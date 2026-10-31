Quanti soldi guadagnano i tennisti italiani? Tutte le cifre: i milioni stagionali di Sinner, Cobolli, Musetti, Berrettini

La stagione del grande tennis volge ormai al termine: dopo la conclusione dei tornei ATP 500 di Basilea e Vienna, in corso di svolgimento questa settimana, mancheranno all’appello soltanto il Masters 1000 di Parigi (2-8 novembre) e le ATP Finals (15-22 novembre alla Inalpi Arena di Torino), a precedere le attesissime Finals della Coppa Davis, previste a Bologna dal 24 al 29 novembre.

Jannik Sinner chiuderà la stagione da numero 2 del mondo, con cinque Masters 1000 e Wimbledon in bacheca prima dell’infortunio al ginocchio; Flavio Cobolli è in piena lotta per meritarsi l’ingresso nella top-5 del ranking ATP e ha giocato la finale del Roland Garros; Lorenzo Musetti ha vinto il torneo ATP 250 Lione e sta cercando la forma dei giorni migliori; Luciano Darderi è al limitare della top-20, Matteo Arnaldi ha brillato sulla terra rossa di Parigi, Matteo Berrettini è risultato un po’ altalenante.

Oltre all’aspetto agonistico, non bisogna mai dimenticare il risvolto economico. Quanti soldi hanno guadagnato i tennisti italiani nel corso di questa stagione? Jannik Sinner ha portato a casa 11,5 milioni di dollari e staziona al secondo posto nel Prize Money Ranking, la classifica ufficiale redatta dall’ATP e che considera esclusivamente gli importi portati a casa in base ai risultati conseguiti nei vari eventi della stagione.

Il fuoriclasse altoatesino chiuderà alle spalle del tedesco Alexander Zverev (15,1 milioni al momento) e con margine nei confronti dello statunitense Ben Shelton (6,52) e dello spagnolo Carlos Alcaraz (6,02). Flavio Cobolli occupa il quinto posto nella speciale graduatoria con 4,69 milioni di dollari, poi bisogna scendere in 25ma piazza per trovare Luciano Darderi (2,46 milioni). Sono più lontani Lorenzo Musetti (37mo con 1,71 milioni), Matteo Arnaldi (38mo con 1,69 milioni) e Matteo Berrettini (42mo con 1,59 milioni), in top-100 figurano anche Lorenzo Sonego (81mo con 989.000 euro) e Mattia Bellucci (85mo con 972.000 euro). Di seguito i guadagni stagionali dei tennisti italiani.

GUADAGNI TENNISTI ITALIANI 2026: PRIZE MONEY RANKING

2. Jannik Sinner 11,5 milioni di dollari

5. Flavio Cobolli 4,69 milioni di dollari

25. Luciano Darderi 2,46 milioni di dollari

37. Lorenzo Musetti 1,71 milioni di dollari

38. Matteo Arnaldi 1,69 milioni di dollari

42. Matteo Berrettini 1,59 milioni di dollari

81. Lorenzo Sonego 989.000 euro

85. Mattia Bellucci 972.000 euro