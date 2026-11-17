Il calendario del massimo torneo continentale per club regala agli appassionati il secondo atto stagionale del Classico della pallanuoto italiana. Nella quarta giornata del girone B dello Stage Group di Champions League la Pro Recco attende alla Sciorba, fischio di inizio previsto domani alle 20:30, l’AN Brescia.

I liguri, dopo la sconfitta subita la settimana scorsa in Serbia contro il Radnicki, hanno bisogno di ripartire e conquistare i tre punti per non perdere ulteriore terreno nei confronti dei serbi così da giocarsi poi il tutto, in ottica primato, nella sfida di ritorno con Jokic e compagni.

La squadra ha scaldato i motori con il netto e convincente successo ottenuto in campionato nel derby contro l’Iren Genova Quinto, match in cui si è messo in evidenza il giovane Mladossich autore di cinque reti. I padroni di casa, memori della sfida di andata, sono chiamati ad approcciare bene il match per provare a indirizzarlo fin dalle prime battute ed evitare faticose rincorse.

La formazione lombarda, reduce dal netto successo ottenuto nella sfida di campionato contro la Training Academy Olympic Roma, si presenta al match sulle ali dell’entusiasmo del blitz compiuto a Oradea la scorsa settimana e sa di poter sfruttare il vantaggio di giocare senza eccessive pressioni sulle spalle.

Il girone, fin dal sorteggio, poneva la qualificazione come traguardo quasi irraggiungibile per il valore delle avversarie, ma rappresenta una preziosa occasione per accelerare il processo di crescita della squadra e acquisire preziosa esperienza in vista della fase a eliminazione diretta di Euro Cup.