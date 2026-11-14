Pallanuoto
Serie A1, il Telimar vince il derby. Continua la corsa di Pro Recco e AN Brescia
Il Telimar riesce a trovare l’auspicata continuità di rendimento e conquista il secondo successo consecutivo imponendosi alla distanza nel derby siciliano. Continua invece inarrestabile la corsa delle due battistrada Pro Recco e AN Brescia che mercoledì si ritroveranno faccia a faccia in Champions League per il secondo confronto diretto stagionale.
Secondo successo consecutivo per il Telimar. Alla piscina del CUS la compagine palermitana prevale 10-5 nell’atteso derby siciliano contro il C.C. Ortigia. I padroni di casa prendono il largo grazie al mortifero parziale di 6-0 messo a segno tra terzo e quarto periodo prima del gol finale di capitan Di Luciano su rigore.
Le due battistrada rispettano il copione e vincono in maniera netta. L’AN Brescia indirizza fin dalle prime battute la sfida con la Training Academy Olympic Roma, arriva a metà gara sull’8-3 e chiude 18-9 con dieci giocatori di movimento a segno. La Pro Recco travolge l’Iren Genova Quinto 22-6 ad Albaro in un match nel quale gli ospiti partono a razzo e chiudono i primi sedici minuti sul 12-2. Mattatore di giornata è lo scatenato Mladossich, top scorer del match con cinque gol.
Il Circolo Nautico Posillipo ritrova la vittoria e alla Scandone piega 14-9 il Chiavari Nuoto. I partenopei, dopo aver chiuso la frazione inaugurale sul 3-1, scavano il solco decisivo con il break di 7-3 messo a segno nei quarti centrali. I padroni di casa gestiscono poi in scioltezza il finale di gara.
La Pallanuoto Trieste, trascinata dalla prova di uno stratosferico Damonte, top scorer del match con sei reti, supera 16-12 la Roma Vis Nova al termine del combattuto match della Bruno Bianchi. La Lazio Nuoto, al termine di una sfida al cardiopalma, batte la De Akker Bologna 15-14 e colleziona così la quarta vittoria del suo torneo. A decidere le sorti del confronto la rete decisiva firmata da Milos Milicic a un secondo dalla sirena.
SERIE A1 PALLANUOTO 2026-2027
Serie A1 maschile – 7ª giornata
Sabato 14 novembre
CN Posillipo-Chiavari Nuoto 14-9
Training Academy Olympic Roma-AN Brescia Team 9-18
Telimar-CC Ortigia 1928 10-5
Iren Genova Quinto-Pro Recco Waterpolo 6-22
SS Lazio Nuoto-De Akker Bologna 15-14
Pallanuoto Trieste-Roma Vis Nova Pallanuoto 16-12
Domenica 15 novembre
12:00 RN Savona-AC Canottieri Napoli
Arbitri: Schiavo e Doro
Classifica dopo la 7ª giornata
AN Brescia 21
Pro Recco Waterpolo 21
RN Savona* 15
Pallanuoto Trieste 14
SS Lazio Nuoto 12
C.C. Ortigia 11
CN Posillipo 9
Roma Vis Nova 7
C.C. Napoli* 7
De Akker Bologna 6
Telimar* 6
Chiavari Nuoto 5
Iren Genova Quinto* 4
Training Academy Olympic Roma 3
* = una partita in meno