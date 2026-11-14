Pallanuoto, il Plebiscito Padova torna a sorridere: piegato il Bogliasco in Serie A1

Nell’incontro valevole per la settima giornata del campionato di Serie A1 femminile il Plebiscito Padova supera l’AGN Energia Bogliasco 1951 13-11, tocca quota dieci in classifica e ritrova il successo in campionato che mancava dal blitz esterno dello scorso 21 ottobre in casa della Nautilus Civitavecchia.

La formazione in calottina bianca apre le ostilità con l’uno-due firmato Al Masri-Misiti, ma le liguri cambiano marcia e chiudono il primo periodo sul 4-3 con la firma di Paganuzzi. Le ragazze allenate da Posterivo provano a scappare con il 5-0 del secondo parziale che le proietta sul 10-6.

La compagine bogliaschina non molla la presa e con uno strappo di 4-0 impatta sul 10-10 firmato da Van de Velde. Il duello prosegue all’insegna del punto a punto fino a quando le patavine operano il break decisivo nell’ultimo periodo con la conclusione mancina di Bozzolan e la botta a fil di palo scoccata da Sgrò per il 13-11 finale.

Prima della partita l’assessore allo sport del Comune di Padova Diego Bonavina ha conferito un premio alla carriera all’attaccante Alessia Millo e al portiere Laura Teani, giocatrici che hanno appeso la calottina al chiodo al termine della scorsa stagione e sono state il simbolo del ciclo vincente della società veneta.