Pallanuoto, i migliori italiani della settima giornata di A1: Damonte trascina Trieste, Mattiello spettacolare alla Scandone

Nella settima giornata del campionato di Serie A1 maschile le due battistrada Pro Recco e AN Brescia vincono in maniera netta i rispettivi impegni e difendono il primato in classifica. Luca Damonte conferma di aver riscoperto le sue qualità di bomber di razza e trascina Trieste contro la Roma Vis Nova. Mattiello regala spettacolo alla Scandone contro il Chiavari Nuoto e corona la sua prova con una rete spettacolare spalle alla porta.

I MIGLIORI ITALIANI DELLA SETTIMA GIORNATA DI SERIE A1

Damonte

Gol, assist e visione di gioco. La Pallanuoto Trieste targata Molina è squadra in possesso di qualità offensiva in dosi massicce. Il mancino ligure trascina i suoi alla vittoria con sei reti.

Mattiello

Il capitano sfodera una prova maiuscola. Si sacrifica in difesa e in attacco disegna pallanuoto come nelle migliori giornate. Spettacolare la rete da posizione defilata, spalle alla porta, con un gesto tecnico di rara bellezza.

Mladossich

La Pro Recco riparte dal derby con il Quinto in attesa del Classico con l’AN Brescia. Il giovane attaccante, oro ai Giochi del Mediterraneo, sfodera tutto il suo repertorio e chiude con merito con il titolo di top scorer mettendo a segno cinque gol.

Valle

Il Telimar conquista la seconda vittoria consecutiva e porta a casa il successo nel derby grazie a un’ottima prova difensiva. Il portiere palermitano mette a referto parate importanti in serie e trasforma la sua porta in un muro invalicabile subendo un solo gol nella seconda parte di gara.