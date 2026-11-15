Pallanuoto, l’Ekipe Orizzonte Catania travolge la Vela Ancona in Serie A1

Rientrare subito in acqua rappresenta il modo migliore per dimenticare una pesante sconfitta e provare a reagire. Nella settima giornata del campionato femminile di Serie A1 l’Ekipe Orizzonte Catania non concede sconti, domina la neopromossa Vela Ancona 25-10 e, pur se provvisoriamente, aumenta il suo margine di vantaggio sulle più dirette inseguitrici.

Le siciliane, reduci dalla pesante sconfitta continentale incassata ieri con l’Olympiacos, arrivano nelle Marche prive di Halligan, Longo, Tabani, Cassarà e Leone e con diverse ragazze provenienti dal vivaio inserite a referto da coach Martina Miceli. Il tour de force della settimana appena conclusa rappresenta il miglior avvicinamento possibile al big match di sabato 21 contro la SIS Roma.

La compagine in calottina scura sblocca le ostilità con il diagonale di Bettini, incassa il pareggio dai cinque metri di Bartocci, firma il primo strappo con l’uno-due del provvisorio 4-1 e dilata il vantaggio fino all’8-2 con cui si conclude la frazione di apertura. La formazione siciliana, consapevole della notevole differenza di valori, non smette però di spingere, trova la via della rete dall’esterno e con le giocate al centro e a metà gara conduce 17-3.

L’abissale differenza di valori tra le due contendenti trasforma la ripresa in un allenamento ad alta intensità agonistica nel quale le giocatrici etnee cercano di rifinire gli automatismi di gioco in vista dei prossimi importanti appuntamenti e approfittano per arrotondare i propri tabellini personali fino al sigillo conclusivo apposto, a dieci secondi dal suono della sirena conclusiva, da Mantellato, top scorer del match con otto reti, per il 25-10 finale.