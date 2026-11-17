Seconda puntata di TennisMania dedicata alle ATP Finals 2026 di Torino. Nella trasmissione in onda sul canale Youtube di OA Sport, si è parlato delle due prime giornate del “Torneo dei Maestri”, con il focus sulle prestazioni di Carlos Alcaraz e su Alexander Zverev. Dario Puppo, voce di Eurosport, ha commentato la partita dello spagnolo e successivamente si è soffermato sulla sconfitta di Flavio Cobolli.

Una valutazione del match di Alcaraz: “Quello che ha fatto ieri Alcaraz è stata forse la prestazione più bella sul cemento indoor. Ha dominato in lungo ed in largo con tanti vincenti e pochi errori. Mi ha colpito il fatto che non ha avuto bisogno di andare a rete o di fare palle corte. Il campo è veloce e lui si è adattato. Nelle dichiarazioni ha detto che deve capire come giocare a tennis sul campo di Torino. Alcaraz ha detto di poter essere competitivo anche qui e che sono gli altri a dover alzare il livello”.

Il livello nel 2026 di Alcaraz e Sinner e la loro superiorità: “Alcaraz sta facendo la stessa cosa di Sinner dopo il Sunshine Double. Dopo lo US Open lo hanno criticato perché sorrideva dopo la sconfitta contro Shelton. Gli altri possono solo stare a guardare, Sinner prima ed Alcaraz dopo hanno dominato la stagione. Da Madrid un giocatore non vince un torneo battendoli”.

La velocità del campo di Torino e la formula delle ATP Finals: “Sulla velocità del campo Shelton ha detto che Parigi era meno veloce. È il torneo con un livello diverso rispetto agli Slam. Qui si arriva alla fine dell’anno e chi è più forte è un altro vantaggio. Zverev riesce a far pesare le sue qualità, sa gestire benissimo le partite. La differenza con gli altri c’è. Cobolli si aspettava un torneo diverso, ha detto che voleva immaginarlo come la Davis in singolare. Qui però ci sono tre partite con i migliori otto giocatori”.

Sulle dichiarazioni di Cobolli: “A Cobolli forse hanno messo troppa pressione. Sapeva di dover battere Medvedev ed il russo ha giocato in maniera brillante al servizio. È stato condizionato da quello che si è detto su di lui e dai pronostici di andare in semifinale. Medvedev è bravissimo a gestire il match, dopo i primi giochi non ha sbagliato niente. Cobolli ha giocato un buon primo set, venendo fuori da situazioni complicate. Il russo ha giocato già sette volte questo torneo, era lui ad essere di casa”.

Le novità nell’angolo di Alcaraz: “Alcaraz non avrà un inserimento nello staff. Alla stampa ha detto che Samu Lopez è un genio perché ha migliorato il suo servizio. Credo che si sottolinei poco invece la bravura di Vagnozzi. Dopo l’Australian Open, Sinner ha lavorato solo sul servizio”.

Chiudendo con la parentesi sulla Davis Cup: “Berrettini se sta bene potrebbe essere ancora convocabile per la Davis. È una bella aggiunta per la squadra. È da valutare anche la situazione di Bolelli-Vavassori e come usciranno dalle Finals. Berrettini eventualmente può anche giocare il doppio”.