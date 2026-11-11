Robertlandy Simon è il nuovo ospite di Volley Night! Da 20 anni il centrale cubano incanta il mondo della pallavolo, e oggi ci racconta la sua carriera in esclusiva su OA Sport TV, intervistato da Enrico Spada e Luciano de Gregorio.

🔙 Un viaggio nel tempo. Simon ripercorre i momenti più belli e quelli più difficili della sua carriera. Racconta com’è cambiato il volley in due decenni e parla dei campioni che hanno giocato al suo fianco.

🔥 La nuova sfida con la Powervolley Milano. Il centrale parla dei suoi obiettivi e di quelli della squadra in questa stagione di SuperLega, in cui Milano vuole essere ancora tra le protagoniste.

🚀 Uno sguardo al futuro. Dal sogno di qualificarsi alle Olimpiadi di Los Angeles 2028 a cosa farà quando smetterà di giocare.

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