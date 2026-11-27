I verdetti degli ultimi due quarti di finale hanno rispettato solo in parte i pronostici della vigilia. Saranno la sorprendente Gran Bretagna, autrice dell’eliminazione della Germania, e la Spagna a sfidarsi nella seconda semifinale della Final Eight di Coppa Davis, competizione in corso di svolgimento a Bologna.

Chi si aggiudicherà il confronto, il cui inizio è previsto domani alle 12:00 con il primo singolare, sfiderà nella finale di domenica la vincitrice del tie Italia-Repubblica Ceca che si giocherà oggi a partire dalle ore 16:00. I britannici non vincono il titolo dal 2015, mentre l’ultimo trionfo spagnolo risale al 2019. I precedenti tra le due squadre premiano la Gran Bretagna 8-7.

Ad aprire le danze sarà la sfida tra i numeri due delle rispettive formazioni. Sembra più che lecito pensare che in casa britannica sarà Norrie, vincitore del suo match contro Struff, a sfidare il numero due iberico. Da capire quale sarà la scelta effettuata da David Ferrer perché se il capitano proverà a preservare ulteriormente Alcaraz per l’eventuale impiego in singolare in ottica finale, a quel punto entrerà nuovamente in campo Daniel Merida Aguilar. L’iberico nel primo singolare contro gli austriaci ha iniziato in maniera eccessivamente contratta per poi sciogliersi nel corso del tempo e finire per vincere in maniera abbastanza comoda.

Il secondo singolare sarà invece un faccia a faccia tra Arthur Fery, giocatore che quest’anno ha raggiunto il suo picco di rendimento con la clamorosa semifinale conquistata a Wimbledon, e il numero uno della formazione avversaria. Si ripete il discorso effettuato per la scelta perché tutto dipenderà dalla decisione di Ferrer sull’eventuale utilizzo del suo fuoriclasse. In caso di mancato impiego del vincitore delle ATP Finals sarà Rafael Jodar, che ha rimontato di prepotenza un potenziale cliente fastidioso come Rodionov, a scendere in campo.

L’auspicio dei britannici è invece proprio quello di arrivare al doppio, incontro che nella sfida con i tedeschi si è rivelato risolutivo. La coppia formata da Neal Skupski e Henry Patten è una delle migliori del circuito ed è garanzia di prestazioni ad altissimo livello anche contro l’eventuale coppia composta dal veterano Marcel Granollers e dallo stesso Carlos Alcaraz, annunciato dal suo capitano come giocatore di doppio nella sfida dei quarti.