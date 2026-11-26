La Spagna è in semifinale di Coppa Davis. Missione compiuta da parte della squadra capitanata da David Ferrer, che ha pure lasciato a riposo Carlos Alcaraz, vincendo 2-0 contro l’Austria. Dopo la vittoria di Merida nel primo singolare, è arrivata anche quella di Rafael Jodar, anche se un po’ più sofferta del previsto, visto che il numero 10 del mondo ha concesso anche un set all’austriaco Jurij Rodionov, vincendo poi in rimonta con il punteggio di 2-6 6-0 6-1 dopo un’ora e trentadue minuti di gioco.

La Spagna vola così in semifinale dove affronterà la Gran Bretagna, che nell’altro quarto di finale di giornata ha eliminato la Germania di Alexander Zverev. Il grande protagonista è stato sicuramente Cameron Norrie, che ha ottenuto una preziosa vittoria in singolare e poi successivamente il doppio Patten/Skupski, che hanno poi regalato alla Gran Bretagna il secondo e decisivo punto.

Un primo set inaspettato. Jodar fatica ad approcciare alla partita e nel terzo game si trova a concedere una palla break all’avversario. Rodionov la sfrutta subito, complice l’errore di dritto dello spagnolo, e così allunga sul 3-1. L’austriaco non concede nulla e addirittura nel settimo game strappa a zero il servizio ad un irriconoscibile Jodar. Rodionov va così a prendere il primo set in suo favore per 6-2.

Il copione della partita cambia completamente nel secondo set. Jodar si sveglia finalmente e domina. Il break arriva nel secondo game dopo uno scambio lunghissimo e nel quale arriva l’errore di rovescio di Rodionov. Lo spagnolo si è sciolto e strappa ancora il servizio all’austriaco nel quarto e nel sesto game, chiudendo il secondo set sul 6-0.

L’inerzia del match è totalmente girata e anche il terzo set è un monologo da parte dello spagnolo. Jodar, però, deve affrontare una palla break proprio in avvio e annulla tutto con una prima vincente. Arriva il break nel quarto gioco e poi nel sesto per lo spagnolo, che poi risale da 15-40 nel settimo gioco e al secondo match point chiude sul 6-1, regalando la semifinale alla sua Spagna.