Walter Monti, coach dell’astro nascente dell’atletica italiana, Kelly Doualla, è stato l’ospite dell’ultima puntata di Sprint Zone, in onda sul canale Youtube di OA Sport. Il tecnico ha analizzato la situazione della velocista classe 2009 tra un 2026 di grandi risultati e un 2027 nel quale non mancheranno gli obiettivi importanti.

Walter Monti ha iniziato dal momento attuale: “La stagione si sta rivelando molto piovosa, per cui stiamo adattando gli allenamenti a queste condizioni. Dato che siamo a Milano, non abbiamo una struttura al coperto, per cui la situazione si complica”.

Il 2026 della nostra portacolori ha regalato grandi soddisfazioni alla nativa di Pavia: “Se vediamo tutte le tappe, è davvero eccellente. A livello indoor ha centrato la semifinale dei Mondiali che vale parecchio, anche se non ha centrato il proprio personale. All’aperto le cose non sono iniziate nel migliore dei modi, era inevitabile che prima o poi ci fosse una resa dei conti. Ci siamo creati un contatto per risolvere i problemi mentali e l’abbiamo fatto in maniera positiva. Essere riusciti a fare riemergere Kelly dopo un momento complicato è stato davvero speciale, anche perché poi ha trovato risultati fantastici. Per noi è stata una grande emozione, soprattutto quando ha messo a segno quell’11″14, un tempo ottimo realizzato a Rieti, dopo non essersi mai allenata dopo Caorle”.

Il tecnico prosegue nel suo racconto, spiegando anche i motivi delle difficoltà della atleta classe 2009: “Dopo tanti crono nei quali non era mai andata sotto l’11″40, è arrivato quel tempo. Prima c’era sicuramente un blocco mentale ma, ovviamente, anche altro. Noi programmiamo l’evento sul quale ad inizio anno mettiamo il circoletto rosso. Lei in gara dà sempre il suo massimo e le motivazioni, soprattutto in una gara di 100 metri, sono fondamentali. Sembrava non divertirsi. Senza divertimento non è sport, specialmente nel suo caso. Era in un momento nel quale faceva fatica, anche in allenamento”.

A questo punto cosa attende il futuro di Doualla? “Ha appena compiuto 17 anni ed è entrata nel primo anno di juniores. Stiamo impostando allenamenti interessanti e importanti a più livelli per il suo processo di crescita. Abbiamo deciso di sostituire il traino per migliorare la fase di accelerazione. Abbiamo ripreso la preparazione ad ottobre con un mese di allenamento generale, ora stiamo caricando nel primo ciclo, poi ci sarà il secondo. A gennaio inizierà la stagione indoor che sarà più compressa di un anno fa. Saranno cinque settimane intense per Kelly. L’obiettivo più importante saranno gli Europei di Valencia. Ci saranno anche i Campionati Italiani U20 outdoor che saranno importanti. Dopodiché ci sarà un nuovo periodo di preparazione per pensare alla staffetta ai Mondiali di Pechino, se avremo giocato bene le nostre carte”.

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