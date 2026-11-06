WTA Chennai 2026, Lucrezia Stefanini si ritira sul match point a sfavore nei quarti di finale

Lucrezia Stefanini si è ritirata sul match point per l’avversaria nei quarti di finale del WTA 250 di Chennai, in India: l’azzurra, accreditata del numero 10 del tabellone, alza bandiera bianca contro Anastasia Zakharova, numero 7 del seeding, sullo score di 6-2 5-2 *40-30 per la russa, che si apprestava a giocare il match point con il servizio a disposizione dopo un’ora e quaranta minuti di gioco. Per lei domani in semifinale ci sarà la testa di serie numero 3, la polacca Magda Linette.

Nel primo set l’azzurra cede la battuta ai vantaggi in apertura, poi manca due occasioni consecutive per centrare l’immediato controbreak, e Zakharova scappa sul 2-0. Nel quinto gioco Stefanini cancella la palla dell’1-4 all’avversaria e resta in scia sul 2-3, ma nel settimo game l’italiana cede ancora il servizio ai vantaggi, spedendo la russa a servire per il set sul 5-2. Zakharova annulla una palla break ed ai vantaggi incamera la frazione sul 6-2 dopo tre quarti d’ora di gioco.

Nella seconda partita si assiste ad uno scambio di break in avvio, poi Zakharova dall’1-1 scappa via sul 4-1 pesante, strappando la battuta a Stefanini anche nel terzo e nel quinto game. Al cambio di campo l’azzurra chiama il medical time out e si fa trattare la pianta del piede destro, ritorna in campo e recupera uno dei due break di ritardo, portandosi sul 2-4. Zakharova, però, a seguire toglie ancora il servizio all’italiana e va a servire per il match sul 5-2. Sul 30-30 Stefanini chiama ancora la fisioterapista ancora per un problema al piede avvertito durante la corsa, poi rientra in campo ma, dopo aver giocato un altro scambio, sul match point per l’avversaria è costretta ad alzare bandiera bianca sul 5-2 40-30 per Zakharova dopo 55 minuti.

Le statistiche al momento dello stop sorridevano a Zakharova, con 66 punti vinti contro i 46 dell’azzurra, sfruttando 6 delle 12 palle break avute a disposizione e cancellandone 3 delle 5 concesse all’italiana. La russa aveva fatto meglio, in termini di resa, sia con la prima di servizio, 64%-48%, sia con la seconda, 45%-25%.

IL MOMENTO DEL RITIRO DI LUCREZIA STEFANINI