Il Gran Premio di Città del Messico ha regalato verdetti importanti, emozioni e qualche sorpresa. Kimi Antonelli ha conquistato matematicamente il Mondiale Piloti 2026, ma nella nostra rubrica non ci sono soltanto celebrazioni! Il giovane pilota Mercedes entra nella storia della Formula 1. Un terzo posto che vale il titolo mondiale e una giornata indimenticabile per il motorsport italiano. Partito dalla quinta posizione, Max conquista il GP messicano e resiste fino al traguardo alla pressione di Lewis Hamilton.