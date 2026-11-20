🚴‍♂️ Federico Iacomoni, dal Team Ukyo al professionismo: il sogno diventa realtà! Una stagione da protagonista, risultati importanti e una nuova avventura pronta a iniziare con la Polti Visit Malta. Il giovane corridore trentino è l’ospite della nuova puntata di Bike Today!

🎙️ Una grande annata per Federico Iacomoni, che si è guadagnato sul campo il salto nel professionismo dopo essersi messo in evidenza con la maglia del Team Ukyo. Il prossimo passo della sua carriera sarà con la Polti Visit Malta, una nuova opportunità per misurarsi ai massimi livelli del ciclismo.

🏆 Nel corso della stagione sono arrivati risultati di prestigio: la medaglia di bronzo ai Giochi del Mediterraneo con la maglia della Nazionale italiana, il terzo posto in una tappa del Tour of the Alps proprio sulle strade di casa, a Trento, e soprattutto la vittoria di una frazione al Tour of Armenia.

🔥 Un percorso di crescita che lo ha portato meritatamente tra i professionisti, ma che rappresenta soltanto l’inizio. Iacomoni ha ancora tanto da scoprire sulle proprie caratteristiche e sulle sue potenzialità: che tipo di corridore potrà diventare? Quali obiettivi si pone per il futuro?

🎯 Dalle soddisfazioni con il Team Ukyo alle ambizioni con la Polti Visit Malta, passando per il rapporto con la maglia azzurra e la voglia di continuare a crescere.

💬 Dove potrà arrivare Federico Iacomoni nel ciclismo professionistico? Diteci la vostra nei commenti!

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