Un finale di stagione da incorniciare, un contratto triennale nel World Tour e la consapevolezza di avere ancora ampi margini di miglioramento. Nicolas Milesi si prepara a compiere il grande salto tra i professionisti con la EF Education-EasyPost, dopo aver concluso la sua esperienza tra gli Under23 con risultati che ne hanno confermato il talento, soprattutto nelle prove contro il tempo. L’argento ai Campionati del Mondo, il successo alla Cronometro delle Nazioni e il titolo italiano Under23 a cronometro rappresentano il coronamento di un percorso di crescita costruito con pazienza, senza bruciare le tappe. Una scelta tutt’altro che scontata nel ciclismo moderno, dove sempre più giovani approdano direttamente nel professionismo senza passare dalla categoria Under23. Dopo l’esperienza nel vivaio della NetCompany INEOS Racing Team, Milesi ha scelto di sposare il progetto della formazione statunitense, che gli ha offerto un contratto fino al 2029 e la possibilità di continuare a sviluppare le proprie qualità, non soltanto nelle cronometro, ma anche nelle Classiche e, in prospettiva, nei Grandi Giri. Lo abbiamo raggiunto telefonicamente a Girona, dove si trova in ritiro con la nuova squadra fino al 24 novembre. Per lui il ritorno al lavoro è arrivato praticamente senza soluzione di continuità dopo le vacanze trascorse a Punta Cana, nella Repubblica Dominicana.

Hai disputato un finale di stagione straordinario: argento ai Mondiali, vittoria alla Cronometro delle Nazioni, titolo italiano U23 contro il tempo. Che voto ti dai?

“Direi un bel 9. Sono davvero molto felice e soddisfatto di quello che sono riuscito a fare, soprattutto per come si è conclusa la stagione. Sono risultati importanti, che ripagano il lavoro fatto durante tutto l’anno”.

La cronometro è il tuo focus, ma possiamo definirti anche come un corridore in grado di ben figurare su percorsi vallonati, come ad esempio Fiandre e Roubaix?

“Sì, assolutamente. Sono corse che mi piacciono molto, soprattutto la Roubaix, che ho già avuto modo di disputare sia da juniores che da Under23. Tra le corse che sogno ci sono anche la Milano-Sanremo e il Giro d’Italia. Mi piacerebbe molto essere al via della Corsa Rosa, ma so che sarà fondamentale dimostrare di essere pronto per meritarmi certe opportunità. Lo stesso discorso vale per le Strade Bianche, anche se negli ultimi anni è diventata una corsa sempre più dura ed esigente”.

Nel 2027 passerai professionista con la EF: quale progetto ti hanno prospettato?

“La squadra vuole continuare a lavorare sulle mie qualità a cronometro, ma allo stesso tempo capire come posso comportarmi nelle Classiche. L’obiettivo è quello di crescere gradualmente e cercare, il prima possibile, di essere protagonista anche nelle tappe dei Grandi Giri. Alla EF non c’è un unico capitano di riferimento per tutte le corse e questo ci permetterà di correre con una certa libertà, cercando di sfruttare le occasioni che si presenteranno. Sono consapevole che non diventerò mai uno scalatore puro, ma mi piacerebbe comunque mettermi alla prova anche su percorsi più impegnativi, per capire fin dove posso arrivare”.

Dopo aver fatto parte del vivaio della INEOS, ti ha deluso non essere stato promosso in prima squadra?

“Con la INEOS mi sono trovato davvero molto bene, ma il ciclismo è un mondo complesso e le cose non vanno sempre come vorremmo. La EF, invece, ha dimostrato fin da subito un grande interesse nei miei confronti, proponendomi anche un ottimo contratto triennale. Sono molto felice di poter correre con questa squadra nelle prossime stagioni e adesso voglio concentrarmi esclusivamente su questa nuova esperienza. Poi, in futuro, si vedrà. Credo comunque di aver lasciato un buon ricordo alla INEOS e non si può mai sapere cosa riserverà il futuro. Ci tengo soprattutto a ringraziare la squadra per questi anni, perché mi ha dato davvero tanto. È una realtà di altissimo livello, soprattutto per quanto riguarda la preparazione delle cronometro, grazie anche al lavoro di Dario Cioni. Un ringraziamento particolare va poi a tutto lo staff, compreso Simone Antonini, che per me è stato un punto di riferimento e un grandissimo aiuto”.

Che obiettivi ti sei prefissato per il primo anno?

“Vorrei innanzitutto riuscire a ottenere qualche buon risultato. Vincere già al primo anno tra i professionisti forse sarebbe chiedere troppo, ma conosco le mie possibilità e so che, quando attacco il numero sulla schiena, lo faccio sempre per dare il massimo. Mi piacerebbe mettermi alla prova nelle grandi Classiche e magari riuscire a partecipare a un Grande Giro, cercando di inserirmi in qualche fuga e giocarmi le mie possibilità. Vorrei anche disputare alcune brevi corse a tappe, per capire meglio quali possano essere le mie caratteristiche e il mio livello rispetto ai professionisti, soprattutto nelle prove a cronometro”.

Quanti margini di miglioramento pensi di avere ancora nelle cronometro?

“Credo di avere ancora parecchi margini di miglioramento. Per esempio, non sono mai stato in galleria del vento e penso che già lavorando su questo aspetto potrei fare dei passi avanti importanti. Inoltre, sento di non essere ancora arrivato al mio limite e questa è una cosa che mi dà molta fiducia per il futuro”.

Quando hai capito che la tua carriera stava per arrivare a una svolta?

“Già lo scorso anno avevo ottenuto dei buoni risultati e credo che avrei potuto fare il salto in una Professional, ma ho preferito rimanere ancora una stagione in una squadra di sviluppo, tra gli Under23, per costruire delle basi più solide. Durante l’inverno ho lavorato molto bene e quest’anno i risultati si sono visti. Nel 2025 ho avuto anche diverse occasioni di confrontarmi con i professionisti e proprio in quelle gare ho capito di avere il livello necessario per fare il grande salto. Sono comunque contento di aver aspettato un altro anno, anche perché oggi è una scelta che si vede sempre meno. Molti ragazzi passano direttamente dagli juniores al professionismo, saltando completamente la categoria Under23, ma personalmente non credo che sia sempre il percorso migliore. Naturalmente ognuno ha la propria strada e i propri tempi. Io ho cercato di sfruttare al massimo questi anni, provando a “rubare” più consigli e insegnamenti possibili ai corridori più esperti. Non tanto dal punto di vista degli allenamenti, perché ormai sto imparando a conoscermi sempre meglio, quanto soprattutto sotto l’aspetto mentale. Credo che sia fondamentale imparare a gestire le pressioni e le difficoltà, perché il vero obiettivo non è soltanto arrivare ad alti livelli, ma riuscire a rimanerci per diverse stagioni”.

C’è un corridore al quale ti ispiri?

“Mi piace moltissimo Filippo Ganna, è un corridore che ammiro davvero tanto. Per le sue caratteristiche e per quello che è riuscito a fare, rappresenta sicuramente un punto di riferimento per me”.

Hai gareggiato diverse volte in competizioni dove era presente Lorenzo Finn: che idea ti sei fatto del suo potenziale?

“Lorenzo è davvero fortissimo. Abbiamo corso insieme sia il Giro Next Gen che il Tour de l’Avenir e credo che abbia davanti a sé un grandissimo futuro. La cosa più importante, però, è lasciarlo tranquillo, senza mettergli addosso troppe pressioni. È ancora molto giovane e inevitabilmente avrà già tante aspettative da gestire. Bisogna dargli il tempo di crescere e maturare con calma, senza pretendere tutto e subito. In ogni caso, penso che il ciclismo italiano abbia diversi giovani molto interessanti, che nei prossimi anni potranno essere davvero competitivi”.

Ad esempio?

“Conosco bene Davide Piganzoli e penso che sia un corridore fortissimo. Credo che sia lui che Giulio Pellizzari possano fare grandi cose già nella prossima stagione, soprattutto nei Grandi Giri. Sono due ragazzi con qualità importanti e penso che potranno regalare delle belle soddisfazioni al ciclismo italiano”.