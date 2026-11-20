L’Ekipe Orizzonte allungherà in vetta o la SIS Roma riaprirà la corsa al primo posto? Alla Comunale di Nesima si gioca il big match dell’ottava giornata di Serie A1 femminile di pallanuoto. Le catanesi, capolista a punteggio pieno, cercano un successo per aumentare il vantaggio sulle inseguitrici.

A Waterpolo Preview, la sfida raccontata da entrambe le parti: Vittoria Sbruzzi, difensore dell’Ekipe Orizzonte, e Margherita Minuto, giovane attaccante della SIS Roma, presentano il match e fanno il punto sul momento delle rispettive squadre.

Spazio anche all’ottava giornata di Serie A1 maschile: Pro Recco e AN Brescia giocano in casa, mentre a Siracusa spicca il confronto tra Circolo Canottieri Ortigia e Circolo Nautico Posillipo.

🎙️ Guarda la puntata del 20 novembre 2026 su OA Sport TV e scrivi nei commenti il tuo pronostico per la sfida di Nesima.

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