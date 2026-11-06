Formula 1GP Brasile
F1, GP Brasile 2026: risultati e classifica FP2. Antonelli davanti a tutti, Ferrari in sesta e settima posizione
Si chiude la prima giornata di lavoro sul tracciato di Interlagos: va in archivio la seconda sessione di prove libere del GP del Brasile, ventesima tappa del Mondiale 2026 di F1, con la Mercedes del campione del mondo, l’italiano Kimi Antonelli, primo in 1’10″763.
Alle sue spalle si inseriscono la McLaren del britannico Lando Norris, secondo a 0.253, la Red Bull Racing del neerlandese Max Verstappen, terzo a 0.259, e la Mercedes del britannico George Russell, quarto a 0.273. Quinta piazza per l’australiano Oscar Piastri con la McLaren, a 0.321.
Seguono le due Ferrari: sesta posizione per il britannico Lewis Hamilton, staccato di 0.450, settima piazza per il monegasco Charles Leclerc, che accusa un gap di 0.720. Domani si disputeranno la terza sessione di prove libere e le qualifiche, domenica la gara.
CLASSIFICA FP2 GP BRASILE F1 2026
1 Kimi Antonelli Mercedes 1:10.763
2 Lando Norris McLaren +0.253
3 Max Verstappen Red Bull Racing +0.259
4 George Russell Mercedes +0.273
5 Oscar Piastri McLaren +0.321
6 Lewis Hamilton Ferrari +0.450
7 Charles Leclerc Ferrari +0.720
8 Gabriel Bortoleto Audi +1.017
9 Isack Hadjar Red Bull Racing +1.076
10 Oliver Bearman Haas F1 Team +1.228
11 Franco Colapinto Alpine +1.233
12 Arvid Lindblad Racing Bulls +1.245
13 Liam Lawson Racing Bulls +1.279
14 Pierre Gasly Alpine +1.346
15 Fernando Alonso Aston Martin +1.775
16 Rafael Câmara Haas F1 Team +1.798
17 Carlos Sainz Williams +1.979
18 Lance Stroll Aston Martin +2.179
19 Alexander Albon Williams +2.190
20 Sergio Perez Cadillac +2.553
21 Valtteri Bottas Cadillac +2.620
22 Nico Hulkenberg Audi nessun tempo