Dopo due stagioni trascorse nella formazione di sviluppo UAE Team Emirates Gen Z, per Davide Stella è arrivato il momento del grande salto tra i professionisti. Il giovane talento friulano di Monfalcone, grazie alla firma di un contratto triennale, dalla prossima stagione vestirà la maglia della UAE Team Emirates-XRG, entrando a far parte di una delle formazioni più competitive del panorama internazionale. La promozione di Stella rappresenta un’ulteriore conferma della bontà del progetto Gen Z della squadra emiratina, nato con l’obiettivo di accompagnare i giovani talenti nel percorso di crescita verso il massimo livello del ciclismo professionistico. Un’opportunità che il friulano si è conquistato sul campo, dimostrando le proprie qualità sia su strada sia su pista e distinguendosi soprattutto per le sue doti di velocista. Il 2026, tuttavia, non è stato un anno privo di ostacoli. La stagione di Stella è stata infatti condizionata da due incidenti che ne hanno rallentato la preparazione e compromesso parte del calendario agonistico. Il primo all’AlUla Tour, dove una brutta caduta gli è costata trenta punti di sutura alla schiena; il secondo all’inizio di maggio, quando è stato investito da un’automobile mentre si allenava sulle strade di casa, riportando fortunatamente soltanto un trauma a un ginocchio. Due episodi che avrebbero potuto compromettere seriamente il suo percorso, ma che non gli hanno impedito di rialzarsi e tornare competitivo, fino a conquistare due successi di prestigio al Tour de l’Avenir e alla Volta a Portugal. Risultati che hanno confermato il suo potenziale e contribuito ad aprirgli le porte del WorldTour, dove avrà l’opportunità di confrontarsi con i migliori corridori al mondo e di condividere la squadra con campioni del calibro di Tadej Pogacar: “Il passaggio tra i professionisti rappresenta una grandissima emozione e, allo stesso tempo, uno stimolo importante. Sono consapevole che serviranno tanto lavoro e impegno per riuscire a essere competitivo e affrontare al meglio questa nuova avventura“, ci ha raccontato Stella, pronto a misurarsi con una realtà completamente diversa rispetto a quella conosciuta finora.

In questa stagione hai conquistato due vittorie prestigiose, al Tour de l’Avenir e alla Volta a Portugal. Possiamo definirti uno sprinter puro o qualcosa di più?

“Al momento mi definirei uno sprinter puro, anche se sto cercando di lavorare molto sui miei punti deboli, soprattutto in salita e sulla capacità di tenere sulle lunghe distanze. Con il passaggio nel World Tour sarà fondamentale continuare a migliorare sotto questi aspetti, perché il livello è davvero molto alto e bisogna essere competitivi su più terreni”.

Ora arriva il passaggio tra i professionisti con la squadra più forte al mondo: cosa ti aspetti?

“Sicuramente entrerò in un mondo completamente diverso rispetto a quello a cui sono stato abituato finora. Mi auguro di riuscire ad adattarmi il più velocemente possibile, di stare al passo con il livello della categoria e, perché no, magari di ottenere fin da subito qualche bel risultato”.

Quale sarà il tuo ruolo in squadra nella prima stagione?

“Al momento non abbiamo ancora affrontato nel dettaglio questo argomento con il team. Da quello che so, però, sarò l’unico velocista della squadra e quindi, nelle tappe più adatte alle mie caratteristiche, dovrei avere carta bianca per potermi giocare le mie possibilità allo sprint”.

Strada e pista: quanto è importante la multidisciplina?

“Credo sia molto importante, soprattutto per un corridore con le mie caratteristiche. Le due discipline offrono benefici differenti, ma allo stesso tempo si completano a vicenda. La pista è molto utile per migliorare alcuni aspetti che poi ritrovi anche su strada, e vale lo stesso discorso al contrario. Penso che praticarle entrambe possa dare qualcosa in più e contribuire alla crescita complessiva di un atleta”.

Los Angeles 2028 è ancora un traguardo da inseguire oppure credi sia più realistico pensare a Brisbane 2032?

“Al momento è difficile dirlo. Chiaramente proveremo a inseguire l’obiettivo di Los Angeles, anche se sono consapevole che non sarà semplice, perché il livello dei corridori è davvero molto alto e la concorrenza è importante. Vedremo come si evolveranno le cose nei prossimi anni”.

Qual è la tua specialità preferita su pista?

“Fino a qualche anno fa riuscivo a esprimermi piuttosto bene nell’eliminazione, mentre quest’anno ho fatto un po’ più fatica, forse anche perché la caduta all’AlUla Tour mi ha lasciato qualche timore. È comunque una disciplina che mi piace, così come la Madison, che considero una delle mie specialità preferite”.

Avrai modo di correre nella stessa squadra di Tadej Pogacar: che idea ti sei fatto di lui?

“Penso che sia davvero un fenomeno. Oltre a essere un atleta straordinario, è anche una grande persona. È un grande uomo, prima ancora che un grandissimo campione”.

Quale Classica si addice maggiormente alle tue caratteristiche?

“Credo che una corsa del Nord come la De Panne possa essere particolarmente adatta alle mie caratteristiche. Mi piacerebbe anche la Milano-Sanremo, anche se negli ultimi anni è diventata una gara sempre più difficile per noi velocisti. Resta comunque una corsa che mi affascina molto”.

A fine 2027 sarai soddisfatto se…

“Se sarò riuscito a ottenere qualche bel risultato e, soprattutto, a conquistare almeno una vittoria. Sarebbe davvero un bellissimo modo per iniziare la mia avventura tra i professionisti”.