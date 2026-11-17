Idea Pieroni si racconta a Sprint Zone! La saltatrice in alto toscana è l’ospite dell’appuntamento del martedì condotto da Ferdinando Savarese su OA Sport TV.

La finale agli Europei di Birmingham e il bronzo ai Giochi del Mediterraneo di Taranto hanno segnato un 2026 positivo per la 24enne azzurra, nonostante alcuni problemi fisici ne abbiano frenato il percorso.

Dietro questi risultati c’è una carriera già ricca di ripartenze: difficoltà da superare, fiducia da ricostruire e la determinazione di continuare a crescere. Con Idea ripercorriamo i momenti più significativi della stagione e guardiamo alle prossime sfide, a cominciare dall’attività indoor.

🎙️ Un’intervista tra salto in alto, ambizioni e voglia di migliorarsi, per conoscere l’atleta anche oltre i risultati.

💬 Quale domanda vorresti fare a Idea Pieroni? Scrivila nei commenti e iscriviti al canale per seguire le interviste di Sprint Zone!

#IdeaPieroni #SprintZone #OASportTV #SaltoInAlto #AtleticaLeggera #AtleticaItaliana #Birmingham2026 #Taranto2026 #GiochiDelMediterraneo #AtleticaIndoor #HighJump #FerdinandoSavarese