Tre volte campione del mondo di spada, olimpionico a Seul 1988 e Barcellona 1992, Stefano Pantano ha scritto pagine importanti della scherma italiana. Ma dietro le medaglie c’è molto di più: un bambino esuberante del Quadraro, una sconfitta olimpica ancora difficile da dimenticare, le emozioni vissute davanti al microfono e la capacità di reinventarsi senza perdere la propria identità.

Dalla pedana ai microfoni della Rai, passando per Ballando con le Stelle, il padel e i nuovi progetti dedicati alla scherma: un viaggio alla scoperta dell’uomo oltre il campione.

In questa puntata di FOCUS parliamo di talento, sacrifici, rivalità, sconfitte, amicizie e seconde possibilità. Perché dietro ogni grande carriera sportiva c’è una storia umana che merita di essere raccontata. ❤️

🎙️ FOCUS – Le storie degli atleti, oltre i risultati.

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