Daniil Medvedev in 10 turni di battuta si ritrova per cinque volte avanti sul 40-0 e altrettante sul 40-15, senza concedere nemmeno una palla break a Flavio Cobolli. L’azzurro, comunque, tiene bene il campo, soprattutto nel primo set.
Esordio praticamente perfetto per Carlos Alcaraz, che contro Frances Tiafoe conquista l’80% dei punti giocati sulla sua seconda di servizio. Zero su 12 dell’americano nella stessa statistica.
Ne parleremo in diretta alle ore 9:00 a TennisMania, canale YouTube di OA Sport. Vi aspettiamo con i vostri commenti e le vostre domande!
#TennisMania #ATPFinals #Alcaraz #Medvedev #Cobolli #Tiafoe #Tennis #OASport #Tennis2026
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI